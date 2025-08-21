Siker: a népművészet mestere lett a baranyai hagyományőrző

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából a Pesti Vigadóban vehette át rangos elismerését Ládás József, az egyházaskozári néptáncos, hagyományőrző és mesemondó. A Népművészet Mestere díjjal kitüntetett alkotó évtizedek óta fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy a magyar népi hagyományok, a tánc és a mesemondás élő részei maradjanak közössége mindennapjainak. A díjátadó ünnepségen más kiemelkedő művészek és hagyományőrzők is elismerést kaptak, köztük a Népművészet Ifjú Mestere díj kitüntetettjei is. Az állami díjak méltó módon hívják fel a figyelmet a kulturális örökség ápolásának fontosságára.

Forrás: Ládás József Facebook-oldala