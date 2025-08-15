augusztus 15., péntek

Ne dőljünk be az átverésnek

6 órája

Elfeledett csomag – gyanús üzeneteket küld a futárszolgálat

Azt hitted már mindent láttál? Egy kis félreértés, és máris ugrik a pénzed. Újabb sms csalás terjed Baranya vármegyében.

Bama.hu
Elfeledett csomag – gyanús üzeneteket küld a futárszolgálat

A futárszolgálat üzent? Légy körültekintő.

Forrás: MW/Illusztráció

Fotó: Kuklis István

Új sms csalás terjed Baranya vármegyében: hamis DPD értesítéssel próbálnak adatokat kicsalni. Az elmúlt napokban egyre több magyar felhasználó számolt be arról, hogy gyanús sms-t kapott egy ismeretlen feladótól, amely csomagkézbesítési problémára hivatkozva próbálja rávenni a címzettet, hogy egy gyanús linkre kattintson.

sms csalás
Újabb formája jelent meg az sms csalásoknak. Ezúttal a futárszolgálat nevében próbálnak átverni.

Újabb sms csalás terjed: „futárszolgálat csalás” a neve

A DPD csalók értelemszerűen az sms csalás egyszerűségét és névtelenségét, valamint valószínűségét próbálják kihasználni. A csomagrendelés ugyanis 2025-ben sok háztartásban szinte már napi szintű tevékenység, így nem ritka, hogy valakik elfelejtik, hogy csomagjuk érkezik, és bedőlnek egy-egy ilyen átverésnek.

A támadók a következő szöveggel keresték meg olvasónkat:

Csomagja megérkezett helyi raktárunkba, azonban a megadott kézbesítési cím hibás vagy hiányos, így nem tudtuk kézbesíteni.

Kérjük, 24 órán belül erősítse meg címét az alábbi hivatkozásra kattintva, ellenkező esetben a csomagot visszaküldjük a feladónak:

http://dpd-eu.cfd/c

(Válaszoljon „Y” betűvel, és nyissa meg ismét az SMS-ben kapott hivatkozást az aktiváláshoz, vagy másolja be a linket a böngészőjébe.)

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal.

Üdvözlettel:
DPD Hungary

Elsőre nem is tűnt fel a turpisság, mert gyakran szoktam rendelni és előfordul, hogy a DPD szállítja ki, aztán figyelmesebben megnéztem a feladót, valamint gyanús volt az is, hogy emailt nem kaptam a futárszolgálattól

− árulta el olvasónk, akit megpróbáltak rászedni.

Bár a szöveg hivatalosnak tűnhet, több árulkodó jel is mutatja, hogy csalásról van szó:

  • A feladó e-mail címe nem a DPD hivatalos domainjéről érkezik.
  • A megadott link gyanús, és nem a DPD hivatalos webcíme.
  • A sürgető hangnem (24 órán belüli megerősítés) tipikus adathalász-trükk.
  • Fontos, hogy semmilyen körülmények között ne kattintsunk a linkre, és ne adjunk meg személyes adatokat. Ha kétségeink vannak, érdemes közvetlenül a futárszolgálat hivatalos ügyfélszolgálatát felkeresni.

 

