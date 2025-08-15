augusztus 15., péntek

Mária névnap

35°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnep

7 órája

Sokakat érinthet: így változik a buszok menetrendje Pécsen

Címkék#MÁV#társaság#menetrend#bérletpénztár#menetjegy#járat#autóbusz

A Tüke Busz Zrt. közleményben tájékoztatta utasait, hogy augusztus 20-án a bérletpénztárak, valamint az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartása és az autóbuszok menetrendje az alábbiak szerint változik.

Bama.hu
Sokakat érinthet: így változik a buszok menetrendje Pécsen

Fotó: Kovács Liliána

A társaság járatai a szabadnapokra meghirdetett menetrend szerint közlekednek, az Ügyfélszolgálati iroda és a bérletpénztárak pedig ezen a napon zárva tartanak. 

Augusztus 20-án menetjegy elővételben a Tüke Busz Zrt. viszonteladói partnereinél, a MÁV Jegyértékesítési Rendszerében (MÁV Jegypénztárakban, MÁV menetjegykiadó automatákból és a MÁV app elektronikus felületén), a Nemzeti Mobilfizetési Zrt., valamint viszonteladói partnerhálózatában, mobilapplikációban vásárolható. 

Az autóbusz-vezetőknél felszállást követően gépkocsivezetői menetjegy váltására is van lehetőség. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu