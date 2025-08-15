7 órája
Sokakat érinthet: így változik a buszok menetrendje Pécsen
A Tüke Busz Zrt. közleményben tájékoztatta utasait, hogy augusztus 20-án a bérletpénztárak, valamint az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartása és az autóbuszok menetrendje az alábbiak szerint változik.
Fotó: Kovács Liliána
A társaság járatai a szabadnapokra meghirdetett menetrend szerint közlekednek, az Ügyfélszolgálati iroda és a bérletpénztárak pedig ezen a napon zárva tartanak.
Augusztus 20-án menetjegy elővételben a Tüke Busz Zrt. viszonteladói partnereinél, a MÁV Jegyértékesítési Rendszerében (MÁV Jegypénztárakban, MÁV menetjegykiadó automatákból és a MÁV app elektronikus felületén), a Nemzeti Mobilfizetési Zrt., valamint viszonteladói partnerhálózatában, mobilapplikációban vásárolható.
Az autóbusz-vezetőknél felszállást követően gépkocsivezetői menetjegy váltására is van lehetőség.