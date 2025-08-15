Sokakat érinthet: így változik a buszok menetrendje Pécsen

A társaság járatai a szabadnapokra meghirdetett menetrend szerint közlekednek, az Ügyfélszolgálati iroda és a bérletpénztárak pedig ezen a napon zárva tartanak.

Augusztus 20-án menetjegy elővételben a Tüke Busz Zrt. viszonteladói partnereinél, a MÁV Jegyértékesítési Rendszerében (MÁV Jegypénztárakban, MÁV menetjegykiadó automatákból és a MÁV app elektronikus felületén), a Nemzeti Mobilfizetési Zrt., valamint viszonteladói partnerhálózatában, mobilapplikációban vásárolható.

Az autóbusz-vezetőknél felszállást követően gépkocsivezetői menetjegy váltására is van lehetőség.