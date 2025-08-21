Sokat segítenek, most őket ismerhetjük el

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Baranya Vármegyei Kirendeltség szervezésében az idei évben Pécsett rendezik meg a Fejlesztő Foglalkoztatók VII. Fesztiválját, amelynek időpontja: 2025. augusztus 28. (csütörtök) 10 óra, helyszíne: LITTKE Pezsgőház (Pécs, Szent István tér 12.).

A Fesztivált jelenlétével a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára, dr. Kósa Ádám és a szociális ügyekért felelős helyettes államtitkára, dr. Zsilinszky László is megtiszteli.

Az idei rendezvény házigazdája a „2023-as év fejlesztő foglalkoztatója” címet elnyerő Dél-Zselic Integrált Szociális Intézmény, mellette a vármegye másik állami fenntartású szociális intézménye, a Platánliget Integrált Szociális Intézmény is képviselteti magát.

Meghívott vendégként bemutatkozik a mohácsi székhelyű Mohács-Kölked Református Társegyházközség Pándy Kálmán Otthona, valamint a pécsi Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft is.