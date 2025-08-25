augusztus 25., hétfő

Vissza a Ladába!

1 órája

Újabb őrült kalandba vág a baranyai plébános és a közgazdász barátja

Címkék#Bamako#Fáth Gergely#Molnár Attila#plébános#Somogyhárságy

Új kalandra készülnek. Még 2019-ben, elsőként írtunk a somogyhárságyi plébános és közgazdász barátja nagy álmáról.

Tóth Viktória

Molnár Attila és Fáth Gergely 2019-ben gondoltak egyet, és beneveztek a Budapest–Bamako rallyra. Céljuk a nyugat-afrikai Sierra Leone fővárosa, Freetown volt. De nem egy tipikus rally-autóval szerették volna ezt megtenni, hanem egy piros Ladával (Zsigulival), mely Somogyhárságyról származott, még Gergely nagyapjáé volt.

A somogyhárságyi Fáth Gergely és Molnár Attila
2020: célba ért a somogyhárságyi csapat Forrás: Fáth Gergely

Az álom a kitartásuknak és támogatóiknak köszönhetően 2020. év elején valóra is vált. Közel 9200 kilométer megtétele után eljutottak az afrikai városba, és nem mellesleg adományokat is átadtak a helyi rászorulóknak. Sőt, még a nagy becsben tartott autót is ott hagyták Afrikában, eladták Freetown-ban.

Az új álom valósággá válik

Az Elcsatangolt Bodri kutya elnevezésű csapat története ezzel véget is érhetett volna, de mit ad Isten, 5 évvel később, 2025-ben a barátok újabb nagy kalandra vállalkoznak. Ahogy 6 évvel ezelőtt, most is a közgazdász Gergely mesélte el lapunknak a tervezett túra részleteit. A Selyemút egy részét szeretnék bejárni.

Emlékeim szerint még a plébánosnak a fejéből pattant ki az ötlet, amikor mentünk ki Afrikába. Most pedig úgy láttuk, hogy akkor itt az idő, hogy elinduljunk keletre – fogalmazott. –Több célja van ennek az utazásunknak. Egyrészt az, hogy a világból lássunk teljesen más kultúrákat és helyszíneket, amiket eddig. Kicsit talán a kultúrsokk is lesz, a komfortzónából mindenképpen kilépünk.

A sors különlegessége, hogy most is egy piros Ladával vágnak neki az útnak. S ez is Somogyhárságyhoz köthető, egy helyi idős úré volt, 40 éves autó, melyet közel két éven át újítgattak fel.

Somogyhárságy táblánál az autó
Büszkék arra, honnan indulnak. Forrás: Fáth Gergely

Somogyhárságyról a távol keletre?

A tervek szerint szeptember 14-én vágnak neki a minimum 10 ezer kilométeres útnak. És három, de inkább négy hét utazással számolnak. Jelenleg a vízumok és oltások intézése van folyamatban. Az útiterv szerint tehát elindulnak Somogyhárságyról, majd következik Horvátország - Szerbia - Bulgária - Törökország - Grúzia - Örményország - Azerbajdzsán - Irán - Türkmenisztán - Üzbegisztán - Afganisztán - Tádzsikisztán - Kirgizisztán, végül ismét Üzbegisztán ahonnan hazarepülnek.

S mi lesz a Ladával? Most is ott marad a célban? – merül fel jogosan a kérdés. A válasz pedig: valószínűleg nem. Gergely megnyugtatott, hogy van két férfi, akik a Ladát az utóbbi pár évben szervizelték és gondozták, ők azt mondták, hogy szívesen elmennek érte, és hazavezetik majd Somogyhárságyra.

Molnár Attila és Fáth Gergely a somogyhárságyi Ladával
Molnár Attila és Fáth Gergely a somogyhárságyi piros Ladával. Forrás: Fáth Gergely

Szívesen fogadják a szponzorokat, támogatókat
Azok, akik segítenék a plébánost és a közgazdászt egy újabb vakmerő, felejthetetlen kalandban támogathatják is őket. Örömmel vinnének ki idén is adományokat, akár iskolai eszközöket, ez az esetleges támogatóktól függ. A lehetőségekről az Elcsatangolt Bodri kutya facebook-oldalon lehet tájékozódni.

 

