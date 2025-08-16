Sörfesztivál: jön az év legjobban várt eseménye, ráadásul kedvezményes jegyet is válthatsz

Augusztus 19-én, kedden igazi nyári hangulat várja a látogatókat Mecseknádasd Gesztenyés részén, ahol megrendezik a Sörfesztivált. A jókedvről és a talpalávalóról 20 órától az Unterrock Zenekar gondoskodik.

A belépőjegy ára 3000 forint 14 éves kor felett, azonban a helyi lakosok kedvezményben részesülnek: számukra a belépés mindössze 2000 forint, melyet mecseknádasdi lakcímkártyával kell igazolni.

A rendezvény remek alkalom a baráti találkozókra, családi kikapcsolódásra és a jó zene, valamint a frissítő italok élvezetére.