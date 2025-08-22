augusztus 22., péntek

Súlyos témáról emlékeznek meg Pécsváradon

Jusztin Levente
Súlyos témáról emlékeznek meg Pécsváradon

A Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre meghívja az érdeklődőket a „Ha péntek, akkor Német Klub!” soron következő rendezvényére, amely a németek és magyarok szovjet fogságba hurcolásának 80. évfordulójára emlékezik.

A „Vagonnal keletre, vagonnal nyugatra” című program augusztus 22-én, pénteken 17 órakor kezdődik a pécsváradi vasútállomáson, ahol előadások és megemlékezés várja a résztvevőket a láger-vagonnál. Az eseményen történészek és tanárok idézik fel a kényszermunka és a deportálások embert próbáló időszakát, majd koszorúzással tisztelegnek az áldozatok előtt. 

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges.

 

