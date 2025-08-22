Súlyos témáról emlékeznek meg Pécsváradon

A „Vagonnal keletre, vagonnal nyugatra” című program augusztus 22-én, pénteken 17 órakor kezdődik a pécsváradi vasútállomáson, ahol előadások és megemlékezés várja a résztvevőket a láger-vagonnál. Az eseményen történészek és tanárok idézik fel a kényszermunka és a deportálások embert próbáló időszakát, majd koszorúzással tisztelegnek az áldozatok előtt.

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges.