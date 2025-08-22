Megemlékezés
37 perce
Súlyos témáról emlékeznek meg Pécsváradon
A Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre meghívja az érdeklődőket a „Ha péntek, akkor Német Klub!” soron következő rendezvényére, amely a németek és magyarok szovjet fogságba hurcolásának 80. évfordulójára emlékezik.
A „Vagonnal keletre, vagonnal nyugatra” című program augusztus 22-én, pénteken 17 órakor kezdődik a pécsváradi vasútállomáson, ahol előadások és megemlékezés várja a résztvevőket a láger-vagonnál. Az eseményen történészek és tanárok idézik fel a kényszermunka és a deportálások embert próbáló időszakát, majd koszorúzással tisztelegnek az áldozatok előtt.
A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre