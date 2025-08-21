Nyaralás munkával: Baranyában is sokan dolgoznak szabadság alatt

A Profession.hu állásportál friss felmérése szerint tízből két megkérdezett munkavállaló arról számolt be, hogy nincs kidolgozott helyettesítési rendszer a munkahelyén. Ezért saját módszereikkel igyekeznek megoldani a nyári szabadságolási időszakot.

Sokan töltik a Balaton-parton a szabadságot

Fotó: Németh András

A nyaraláson is felveszik a céges hívásokat

A válaszadók közel harmada csak a legfontosabb munkahelyi hívásokra reagál, míg ötöde minden céges telefonra válaszol. Hasonló az arány az emailek követésénél is. Így nem is meglepő, hogy sokan úgy térnek vissza a munkába, mintha nem is maradt volna el semmi. Egy általunk megkérdezett pécsi irodai dolgozó arról számolt be, hogy úgy érzi, muszáj szabadság alatt is készenlétben lennie.

– Ha szabadságon vagyok, a sürgős ügyeket akkor is nekem kell elintéznem. Inkább esténként, a gyerekek lefektetése után ülök gép elé, minthogy a kollégák hetekig várjanak egy válaszra – mondta.

A Profession.hu a nyaralási szokásokról is érdeklődött. Az eredmények alapján az derült ki, hogy a megkérdezettek kétharmada idén belföldön töltötte vagy tölti a nyaralását. A dolgozók fele csak néhány napos rövidebb pihenést engedhet meg magának, ötödük viszont egy teljes hetet is nyaral. A külföldi nyaralásra is utazók aránya nagyjából egyharmad. Az átlagos szabadságidő idén 12 nap, a kisgyermekes dolgozók ennél kicsit hosszabb nyári vakációval számolnak, míg a gyermektelenek rövidebbel.

Kevesebb magyar választ külföldi úticélokat

Fotó: MW

Egy mezőgazdaságban dolgozó baranyai férfi például azt mondta, hogy a nyár náluk munkával telik, így legfeljebb egy-két nap kikapcsolódás fér bele a szezonban. Cserébe viszont az őszi-téli időszakban több napot is ki tud venni.

Ki dönt a szabadság idejéről?

A Munka Törvénykönyve szerint a szabadság kiadásának jogát alapvetően a munkáltató gyakorolja, de bizonyos részek felett a munkavállalónak is van rendelkezési joga. A munkavállaló évente 7 munkanap szabadsággal szabadon rendelkezhet, de a többi szabadságnap kiadásáról a munkáltató dönt, ugyanakkor köteles figyelembe venni a dolgozó jogos érdekeit.