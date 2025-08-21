augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

28°
+35
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez így kikapcsolódás?

1 órája

Nyaralás munkával: Baranyában is sokan dolgoznak szabadság alatt

Címkék#szabadság#nyár#munka

A nyár a legtöbb embernek az év legkellemesebb időszaka, amikor kiszakadhat a mindennapi feladatokból, és végre jut idő a kikapcsolódásra is. A szakemberek szerint legalább két hét folyamatos pihenés lenne ideális, ám a gyakorlatban ez ritkán valósul meg. Sőt, sokan a szabadság idején is ránéznek a laptopra, vagy felveszik a munkahelyi telefont.

Tóth Viktória

A Profession.hu állásportál friss felmérése szerint tízből két megkérdezett munkavállaló arról számolt be, hogy nincs kidolgozott helyettesítési rendszer a munkahelyén. Ezért saját módszereikkel igyekeznek megoldani a nyári szabadságolási időszakot.

Strandolás a Balaton-parton szabadság idején
Sokan töltik a Balaton-parton a szabadságot
Fotó: Németh András

A nyaraláson is felveszik a céges hívásokat

A válaszadók közel harmada csak a legfontosabb munkahelyi hívásokra reagál, míg ötöde minden céges telefonra válaszol. Hasonló az arány az emailek követésénél is. Így nem is meglepő, hogy sokan úgy térnek vissza a munkába, mintha nem is maradt volna el semmi. Egy általunk megkérdezett pécsi irodai dolgozó arról számolt be, hogy úgy érzi, muszáj szabadság alatt is készenlétben lennie.

– Ha szabadságon vagyok, a sürgős ügyeket akkor is nekem kell elintéznem. Inkább esténként, a gyerekek lefektetése után ülök gép elé, minthogy a kollégák hetekig várjanak egy válaszra – mondta.

A Profession.hu a nyaralási szokásokról is érdeklődött. Az eredmények alapján az derült ki, hogy a megkérdezettek kétharmada idén belföldön töltötte vagy tölti a nyaralását. A dolgozók fele csak néhány napos rövidebb pihenést engedhet meg magának, ötödük viszont egy teljes hetet is nyaral. A külföldi nyaralásra is utazók aránya nagyjából egyharmad. Az átlagos szabadságidő idén 12 nap, a kisgyermekes dolgozók ennél kicsit hosszabb nyári vakációval számolnak, míg a gyermektelenek rövidebbel.

hajóval érkeznek meg a szállásra a turisták a külföldi nyaralás során
Kevesebb magyar választ külföldi úticélokat
Fotó: MW

Egy mezőgazdaságban dolgozó baranyai férfi például azt mondta, hogy a nyár náluk munkával telik, így legfeljebb egy-két nap kikapcsolódás fér bele a szezonban. Cserébe viszont az őszi-téli időszakban több napot is ki tud venni.

Ki dönt a szabadság idejéről?

A Munka Törvénykönyve szerint a szabadság kiadásának jogát alapvetően a munkáltató gyakorolja, de bizonyos részek felett a munkavállalónak is van rendelkezési joga. A munkavállaló évente 7 munkanap szabadsággal szabadon rendelkezhet, de a többi szabadságnap kiadásáról a munkáltató dönt, ugyanakkor köteles figyelembe venni a dolgozó jogos érdekeit.

A fenti felmérés alapján a megkérdezettek fele nyilatkozta, hogy van valamilyen szabályozás a munkahelyén a szabadságok kivételével kapcsolatban. Van, ahol csak egy-egy hétre vonatkozóan, máshol szigorúbb szabályok mentén.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu