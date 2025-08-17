augusztus 17., vasárnap

Múltidéző

1 órája

Felismered magad az egykori szakköri fotókon? 30-40 évet kell visszamenned a múltba - GALÉRIA!

Címkék#szakkör#ismeretek#kézimunka#pályaorientáció

Néhány évtizede még nem a világháló volt a hétköznapi tudás bővítésének eszköze, viszont az ilyen igények kielégítésében remek segítséget nyújtottak a szakkörök. Mai fejjel nem is gondolnánk, milyen tematikában is rendeztek szakköröket annak idején.

Kaszás Endre
Felismered magad az egykori szakköri fotókon? 30-40 évet kell visszamenned a múltba - GALÉRIA!

Gondolná például valaki, hogy 1984-ben biliárd szakkört működtetett a pécsi délszláv közösség? Pedig igen. És abban az időben bizony nagyon is élénk szakköri élet zajlott a baranyai megyeszékhely kulturális és közösségi intézményeiben.

A színjátszó szakkör résztvevői a Pécsi Délszláv Klubban, 1984-ből
A színjátszó szakkör résztvevői a Pécsi Délszláv Klubban, 1984-ből
Fotó: Laufer László / Forrás:  MW

Aktuális múltidéző rovatunkban ebből adnak ízelítőt Laufer László fotóriporter kollégánk 30-40 éves archív felvételei. A városban abban az időben egymást érték a rajz- és kézimunka szakkörök, de a már említett biliárd mellett számost más terület gyarapította a különleges foglalkozások sorát. Ilyenek voltak például a csillagvizsgáló, állatkerti lovas, vagy éppen az agyagozó fazekas vagy kerámia szakkörök. Ezeken a rendszeres találkozókon az érdeklődő fiatalok nem csupán a hagyományokkal, érdekességekkel ismerkedtek meg, nagyon sok esetben egy-egy adott szakkör volt a pályaorientáció leghatékonyabb eszköze, sok gyerek ilyen úton választotta ki későbbi szakmáját, találta meg fő érdeklődési területét.

Időutazás a pécsi szakkörök világába

Fotók: Laufer László

A szakkör nem csak ismereteket közvetített, hanem közösséget is kovácsolt

Az említett hasznos szerepeiken túl a szakkörök talán legnagyobb előnye az volt – ezt sok helyen még ma is igyekeznek kiaknázni –, hogy az érdeklődő fiatalok nem egyedül, elszigetelve, hanem közösségben szerezték az új ismereteket.

 

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
