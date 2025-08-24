augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

20°
+25
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bama.hu videó

2 órája

Három nap mese és játék a Zsolnay Negyedben – ilyen volt a Szamárfül Fesztivál (GALÉRIA+VIDEÓ)

Címkék#mese#gyerekfesztivál#bama.hu videó#Szamárfül Fesztivál#móka#Bóbita Bábszínház#játék

Augusztus utolsó előtti hétvégéjén ismét gyerekzsivaj töltötte meg a Zsolnay Negyedet. Lezajlott a 13. Szamárfül Fesztivál, amely idén is több száz látogatót vonzott három nap alatt. A programok sokszínűsége és a helyszín atmoszférája együttesen teremtette meg azt a hangulatot, amely miatt a szülők és gyerekek egyaránt várják minden évben ezt az eseményt.

Tóth Viktória

A Szamárfül Fesztivál programjai már péntek délután kezdődtek. Már ekkor is sokan birtokba vették a negyedet, de az igazi dömping szombaton és vasárnap volt. A pénteken és szombaton mi is ellátogattunk a rendezvényre.

A Szamárfül Fesztivál kedvencei a négylábú szamarak voltak
Játék és móka a Szamárfül Fesztiválon
Fotó: Kovács Liliána

A gyerekfesztivál valóban életre keltette a meséket: a Bóbita Bábszínház udvarán és a különböző színpadokon egymást követték az előadások. A Burattino vagy az Ali király ünnepi vacsorája című produkciók során nem csak a gyerekeknek, de a szülőknek is minőségi élményben lehetett részük. A Zsolnay Negyed zegzugos tereiben közben különböző mesekalandok – például a Zsolna és az Eozin-gyár – várták a családokat.

Zenés játék és közös tánc a Szamárfül Fesztiválon

A koncertek is közönségkedvenceknek bizonyultak. A Rutkai Bori Banda, Masni és Pocó, JaMese, valamint Bíró Eszter és Bognár Szilvia is színpadra lépett, így a fesztivál három napja alatt szinte folyamatosan szólt a gyerekeknek szóló élőzene.

A negyed különböző udvarain és belső tereiben színes játszóházak sorakoztak: Lego-Duplo sarok, Waldorf játszótér, buborékbűvölés és ügyességi játékok vártak a gyerekekre. A kézműves standokon újrahasznosított anyagokból is lehetett alkotni, máshol tündérszárnyat vagy éppen fafigurát festettek a gyerekek. A Mandulafa Waldorf iskola játszóterét kedvelték a gyerekek, míg a Vándorjátszóban a régi idők különleges játékait próbálhatták ki a kicsik.

Elstartolt a 2025-ös Szamárfül Családi Fesztivál

Fotók: Kovács Liliána

„Szamárság lett volna otthon maradni”

A fesztivál szlogenje idén is tökéletesen találó volt: szamárság lett volna otthon maradni. A Zsolnay Negyed három napra valódi gyerekparadicsommá változott, ahol a mesék, a zene és a közös játék élménye egyszerre szórakoztatott és közösséget teremtett.

Bama.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu