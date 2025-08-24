2 órája
Három nap mese és játék a Zsolnay Negyedben – ilyen volt a Szamárfül Fesztivál (GALÉRIA+VIDEÓ)
Augusztus utolsó előtti hétvégéjén ismét gyerekzsivaj töltötte meg a Zsolnay Negyedet. Lezajlott a 13. Szamárfül Fesztivál, amely idén is több száz látogatót vonzott három nap alatt. A programok sokszínűsége és a helyszín atmoszférája együttesen teremtette meg azt a hangulatot, amely miatt a szülők és gyerekek egyaránt várják minden évben ezt az eseményt.
A Szamárfül Fesztivál programjai már péntek délután kezdődtek. Már ekkor is sokan birtokba vették a negyedet, de az igazi dömping szombaton és vasárnap volt. A pénteken és szombaton mi is ellátogattunk a rendezvényre.
A gyerekfesztivál valóban életre keltette a meséket: a Bóbita Bábszínház udvarán és a különböző színpadokon egymást követték az előadások. A Burattino vagy az Ali király ünnepi vacsorája című produkciók során nem csak a gyerekeknek, de a szülőknek is minőségi élményben lehetett részük. A Zsolnay Negyed zegzugos tereiben közben különböző mesekalandok – például a Zsolna és az Eozin-gyár – várták a családokat.
Zenés játék és közös tánc a Szamárfül Fesztiválon
A koncertek is közönségkedvenceknek bizonyultak. A Rutkai Bori Banda, Masni és Pocó, JaMese, valamint Bíró Eszter és Bognár Szilvia is színpadra lépett, így a fesztivál három napja alatt szinte folyamatosan szólt a gyerekeknek szóló élőzene.
A negyed különböző udvarain és belső tereiben színes játszóházak sorakoztak: Lego-Duplo sarok, Waldorf játszótér, buborékbűvölés és ügyességi játékok vártak a gyerekekre. A kézműves standokon újrahasznosított anyagokból is lehetett alkotni, máshol tündérszárnyat vagy éppen fafigurát festettek a gyerekek. A Mandulafa Waldorf iskola játszóterét kedvelték a gyerekek, míg a Vándorjátszóban a régi idők különleges játékait próbálhatták ki a kicsik.
„Szamárság lett volna otthon maradni”
A fesztivál szlogenje idén is tökéletesen találó volt: szamárság lett volna otthon maradni. A Zsolnay Negyed három napra valódi gyerekparadicsommá változott, ahol a mesék, a zene és a közös játék élménye egyszerre szórakoztatott és közösséget teremtett.
