Három nap mese és játék a Zsolnay Negyedben – ilyen volt a Szamárfül Fesztivál (GALÉRIA+VIDEÓ)

A Szamárfül Fesztivál programjai már péntek délután kezdődtek. Már ekkor is sokan birtokba vették a negyedet, de az igazi dömping szombaton és vasárnap volt. A pénteken és szombaton mi is ellátogattunk a rendezvényre.

Játék és móka a Szamárfül Fesztiválon

Fotó: Kovács Liliána

A gyerekfesztivál valóban életre keltette a meséket: a Bóbita Bábszínház udvarán és a különböző színpadokon egymást követték az előadások. A Burattino vagy az Ali király ünnepi vacsorája című produkciók során nem csak a gyerekeknek, de a szülőknek is minőségi élményben lehetett részük. A Zsolnay Negyed zegzugos tereiben közben különböző mesekalandok – például a Zsolna és az Eozin-gyár – várták a családokat.

Zenés játék és közös tánc a Szamárfül Fesztiválon

A koncertek is közönségkedvenceknek bizonyultak. A Rutkai Bori Banda, Masni és Pocó, JaMese, valamint Bíró Eszter és Bognár Szilvia is színpadra lépett, így a fesztivál három napja alatt szinte folyamatosan szólt a gyerekeknek szóló élőzene.

A negyed különböző udvarain és belső tereiben színes játszóházak sorakoztak: Lego-Duplo sarok, Waldorf játszótér, buborékbűvölés és ügyességi játékok vártak a gyerekekre. A kézműves standokon újrahasznosított anyagokból is lehetett alkotni, máshol tündérszárnyat vagy éppen fafigurát festettek a gyerekek. A Mandulafa Waldorf iskola játszóterét kedvelték a gyerekek, míg a Vándorjátszóban a régi idők különleges játékait próbálhatták ki a kicsik.