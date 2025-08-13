11 órája
Egyszerre népszerűsítették a mézédes baranyai dinnyét és a szederkényi délutáni piacot – GALÉRIA
Szerdán tartották meg az immár tizenkettedik szederkényi délutáni termelői piacot, amelynek egész Baranyában egyedülálló sajátossága, hogy délután 16 és 19 óra között tart nyitva. A szederkényi Művelődési Ház udvarán tartott eseményen három közeli járásból csaknem 25 termelő és kézműves vett részt, és az agrárkamara a mézédes baranyai dinnyét is népszerűsítette.
Pogyorné Tárnoki Ágnes piacfelügyelő, a kezdeményezés ötletgazdája lapunknak elmondta, hogy a Karasica Gyöngye elnevezésű, szederkényi délutáni termelői piac tavaly szeptemberben indult, és azóta minden hónapban megtartották, így a szerdai volt a tizenkettedik ilyen alkalom, amelyre csaknem 25 termelő és kézműves árus érkezett a mohácsi, a bólyi és a pécsi járásból. A szerdai alkalmat jelentős érdeklődés övezte, ami – mint az ötletgazdától megtudtuk – rendszeres a szederkényi délutáni piac esetében.
A piaci délutánon a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Baranya Vármegyei Szervezetének támogatásával Horváth Béla sellyei termelő friss és mézédes magyar dinnyéjét kóstolhatták meg a piacozó családok.
Rittlinger József kamarai vezető a Dunántúli Naplónak kifejtette, hogy a délutáni piac ötlete onnan jött, hogy azok számára is szerették volna biztosítani a kiváló minőségű helyi termékek vásárlásának lehetőségét, akik napközben dolgoznak. Ugyanis a vármegyében csupán Pécsett jellemző, hogy egész nap nyitva van a piac, például Mohácson vagy Szigetváron nincs.
Nagy sikert aratott a Termelői Piac SzederkénybenFotók: Löffler Péter
Baranyában egyedülálló példa a szederkényi
A NAK helyi elnöke kitért arra is, hogy szederkényi dinnyepromóciójukkal egyszerre szeretnék népszerűsíteni az egyedülálló kezdeményezést és az igen ízletes baranyai dinnyét is. Rittlinger József szerint céljuk, hogy Baranyában mindenhol hozzájussanak a helyiek az ilyen kis piacokon is a friss és egészséges élelmiszerhez, s mindez természetesen a termelőknek is jó.
A kamarai vezető úgy látja, hogy az időjárástól függően szeptember közepéig, akár végéig tarthat az idei baranyai dinnyeszezon. A száraz, meleg idő azonban a dinnyetermelőket is kihívások elé állítja, akik az ágazat más szereplőihez hasonlóan szintén küzdenek az aszállyal.
A XII. Karasica Gyöngye termelői piacon olyan jó minőségű zöldségeket, szörpöket, mézeket, tetszetős kerámiákat, ékszereket kínáltak az árusok, amelyek nem találhatóak meg a nagy áruházak kínálatában.