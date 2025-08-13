Egyszerre népszerűsítették a mézédes baranyai dinnyét és a szederkényi délutáni piacot – GALÉRIA

Pogyorné Tárnoki Ágnes piacfelügyelő, a kezdeményezés ötletgazdája lapunknak elmondta, hogy a Karasica Gyöngye elnevezésű, szederkényi délutáni termelői piac tavaly szeptemberben indult, és azóta minden hónapban megtartották, így a szerdai volt a tizenkettedik ilyen alkalom, amelyre csaknem 25 termelő és kézműves árus érkezett a mohácsi, a bólyi és a pécsi járásból. A szerdai alkalmat jelentős érdeklődés övezte, ami – mint az ötletgazdától megtudtuk – rendszeres a szederkényi délutáni piac esetében.

Egyedülálló kezdeményezés a szederkényi délutáni piac. Fotó: Löffler Péter

A piaci délutánon a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Baranya Vármegyei Szervezetének támogatásával Horváth Béla sellyei termelő friss és mézédes magyar dinnyéjét kóstolhatták meg a piacozó családok.

Rittlinger József kamarai vezető a Dunántúli Naplónak kifejtette, hogy a délutáni piac ötlete onnan jött, hogy azok számára is szerették volna biztosítani a kiváló minőségű helyi termékek vásárlásának lehetőségét, akik napközben dolgoznak. Ugyanis a vármegyében csupán Pécsett jellemző, hogy egész nap nyitva van a piac, például Mohácson vagy Szigetváron nincs.