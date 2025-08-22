2 órája
Házhoz jönnek az idősekhez - készítsük elő a bankkártyát!
Személyi igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány és még sok más ügyintézési lehetőség vár ránk.
Forrás: MW
Újra kigurul a kormányablakbusz, amely 2025 második felében többször is ellátogat Véméndre, hogy a helyi lakosok könnyebben intézhessék ügyeiket.
Kormányablakbusz menetrend
A Baranya megyei kormányablakbusz a következő időpontban várja az ügyfeleket Véménden:
- 2025. augusztus 28. (csütörtök) 10.00 – 11.30 óra között
- 2025. szeptember 25. (csütörtök) 10.00 – 11.30 óra között
- 2025. november 20. (csütörtök) 10.00 – 11.30 óra között
- 2025. december 18. (csütörtök) 10.00 – 11.30 óra között
Helyszín: Véménd, Tavasz utca 1. (Házasságkötő terem előtt)
Intézhető ügyek:
- személyi igazolvány
- útlevél
- jogosítvány
- lakcímkártya
- diákigazolvány
- parkolási igazolvány
- ügyfélkapu-regisztráció
- ügyfélkapu+ segítség
- TAJ kártya
A busz nem csupán a nyugdíjasok, idősek számára jelent hatalmas segítséget, mivel a mozgó kormányablak akadálymentesített, így mozgássérültek is könnyedén igénybe vehetik a házhoz érkező szolgáltatásokat.
Az illetékfizetésre csak bankkártyával lesz lehetőség!
Rendhagyó lesz az új tanév: nem az iskolában lesz a tanévnyitó ünnepség