Házhoz jönnek az idősekhez - készítsük elő a bankkártyát!

Újra kigurul a kormányablakbusz, amely 2025 második felében többször is ellátogat Véméndre, hogy a helyi lakosok könnyebben intézhessék ügyeiket.

Kormányablakbusz menetrend

A Baranya megyei kormányablakbusz a következő időpontban várja az ügyfeleket Véménden:

2025. augusztus 28. (csütörtök) 10.00 – 11.30 óra között

2025. szeptember 25. (csütörtök) 10.00 – 11.30 óra között

2025. november 20. (csütörtök) 10.00 – 11.30 óra között

2025. december 18. (csütörtök) 10.00 – 11.30 óra között

Helyszín: Véménd, Tavasz utca 1. (Házasságkötő terem előtt)

Intézhető ügyek:

személyi igazolvány

útlevél

jogosítvány

lakcímkártya

diákigazolvány

parkolási igazolvány

ügyfélkapu-regisztráció

ügyfélkapu+ segítség

TAJ kártya

A busz nem csupán a nyugdíjasok, idősek számára jelent hatalmas segítséget, mivel a mozgó kormányablak akadálymentesített, így mozgássérültek is könnyedén igénybe vehetik a házhoz érkező szolgáltatásokat.

Az illetékfizetésre csak bankkártyával lesz lehetőség!