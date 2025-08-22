augusztus 22., péntek

Házhoz jönnek az idősekhez - készítsük elő a bankkártyát!

Személyi igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány és még sok más ügyintézési lehetőség vár ránk.

Újra kigurul a kormányablakbusz, amely 2025 második felében többször is ellátogat Véméndre, hogy a helyi lakosok könnyebben intézhessék ügyeiket.

Kormányablakbusz menetrend

A Baranya megyei kormányablakbusz a következő időpontban várja az ügyfeleket Véménden:

  • 2025. augusztus 28. (csütörtök) 10.00 – 11.30 óra között
  • 2025. szeptember 25. (csütörtök) 10.00 – 11.30 óra között
  • 2025. november 20. (csütörtök) 10.00 – 11.30 óra között
  • 2025. december 18. (csütörtök) 10.00 – 11.30 óra között

Helyszín: Véménd, Tavasz utca 1. (Házasságkötő terem előtt)

Intézhető ügyek: 

  • személyi igazolvány
  • útlevél
  • jogosítvány
  • lakcímkártya 
  • diákigazolvány
  • parkolási igazolvány
  • ügyfélkapu-regisztráció
  • ügyfélkapu+ segítség
  • TAJ kártya

A busz nem csupán a nyugdíjasok, idősek számára jelent hatalmas segítséget, mivel a mozgó kormányablak akadálymentesített, így mozgássérültek is könnyedén igénybe vehetik a házhoz érkező szolgáltatásokat.

Az illetékfizetésre csak bankkártyával lesz lehetőség!

 

