2 órája
Azok a szagok... Visszajött a szennyvíz, újra felbontják a Megyeri út burkolatát
A városrész önkormányzati képviselője, Barkóczi Csaba adta hírül a közösségi oldalán, hogy két hónapon keresztül részleges vagy teljes útlezárásokra lehet számítani a pécsi Megyeri út különböző pontjain. A munkálatok előzménye, hogy a szóban forgó területen az elmúlt években többször visszaömlött a szennyvíz a csatornarendszerből.
Barkóczi Csaba a Facebook-oldalán felidézte, hogy – miként azt lapunk is megírta korábban – elmúlt években többször visszaömlött a szennyvíz a csatornarendszerből, elöntve a házak alagsorát.
Idén januárban a csatornarendszert üzemeltető társaság vezetőivel és szakembereivel végigjártuk az érintett háztartásokat, majd magasnyomású csatornaöblítés és mélységi kamerás vizsgálat következett. Az eredmény világos volt: a Megyeri út alatt olyan dugulás halmozódott fel, amely beavatkozást igényel
– írta a képviselő, aki egyúttal leszögezte: hisz benne, hogy a Tettye Forrásház szakemberei lelkiismeretesen, a legjobb tudásuk szerint járnak el a munkálatok során.
Tájékoztatása szerint ismét a Megyeri út három szakasza kerül feltúrásra, két hónapon keresztül részleges vagy teljes útlezárásokra lehet számítani az utca különböző pontjain. A munkálatok terveiről személyesen, a Tettye Forrásház szakembereivel tartott helyszíni bejáráson tájékozódott a képviselő.
Barkóczi Csaba kitért arra is, hogy ugyanakkor némi kétellyel fogadja, hogy a feltúrt szakaszokon a cserélendő csövek átmérője megegyezik a régiével, csupán az anyaguk változik – hagyományos beton csatornaelem helyett olyan anyagból lesz, ami elvileg kevésbé hajlamos az eltömődésre.
Nagyobb átmérő használata ugyanis nemcsak ezen a három rövid szakaszon, hanem az egész utcában új vezeték lefektetését tenné szükségessé
– írta bejegyzésében a képviselő.
Forrásház: szennyvíz gerincvezeték javítása zajlik
A Dunántúli Napló érdeklődésére a Tettye Forrásház Zrt. az alábbi tájékoztatást adta, amit változtatás nélkül közlünk:
Augusztus 18-án kezdődött a szennyvíz gerincvezeték javítása a Megyeri út és a Mártírok útja kereszteződésénél. A rendkívüli rekonstrukció során azokat a – hosszú távú üzemeltetésben problémát jelentő – hibákat javítja a Tettye Forrásház Zrt., amelyeket a korábbi szennyvízkiöntések okát vizsgáló kamerás ellenőrzések tártak fel.
Ahogyan arról a helyszínen is tájékoztatta a szolgáltató szakembere a terület önkormányzati képviselőjét, nincsen szükség nagyobb átmérőjű szennyvízvezeték beépítésére, a jelenlegi keresztmetszet is elvezeti az öblözetben keletkező szennyvizet. (A régi vezeték helyére egyébként a problémás szakaszon a legkorszerűbb KG-PVC anyagú cső kerül, aminek egyik tulajdonsága, hogy érdességi tényezője révén azonos keresztmetszetben nagyobb mennyiségű szennyvíz elvezetésére képes.)
A város mélyebb területén fekvő Megyeri úton a nagy esőzések alkalmával fordult elő elöntés. Ha a csapadékot a meglévő csapadékcsatorna-rendszer nem tudja elvezetni, az bejut a szennyvízhálózatba is, amit túlterhel. Pécsen elválasztott rendszerű csatornahálózat működik (külön csapadék és külön szennyvíz). A szennyvízhálózat csak a szennyvíz fogadására és szállítására alkalmas. Nem feladata, hogy a szabálytalan csapadékvíz bevezetésekből származó esővizet elvezessen, illetve rendeltetésszerű feladatát csak a felhasználók megfelelő, körültekintő csatornahasználata mellett tudja ellátni.
A korábbi, fedlapszint alatti, alagsori elöntések arra visszavezethetőek, hogy az adott ingatlanok belső hálózatán hiányzott a visszaáramlás elleni műszaki védelem.