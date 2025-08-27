Azok a szagok... Visszajött a szennyvíz, újra felbontják a Megyeri út burkolatát

Barkóczi Csaba a Facebook-oldalán felidézte, hogy – miként azt lapunk is megírta korábban – elmúlt években többször visszaömlött a szennyvíz a csatornarendszerből, elöntve a házak alagsorát.

Megyeri út - többször visszaömlött a szennyvíz a csatornarendszerből. Fotó: Barkóczi Csaba FB-oldala.

Idén januárban a csatornarendszert üzemeltető társaság vezetőivel és szakembereivel végigjártuk az érintett háztartásokat, majd magasnyomású csatornaöblítés és mélységi kamerás vizsgálat következett. Az eredmény világos volt: a Megyeri út alatt olyan dugulás halmozódott fel, amely beavatkozást igényel

– írta a képviselő, aki egyúttal leszögezte: hisz benne, hogy a Tettye Forrásház szakemberei lelkiismeretesen, a legjobb tudásuk szerint járnak el a munkálatok során.

Tájékoztatása szerint ismét a Megyeri út három szakasza kerül feltúrásra, két hónapon keresztül részleges vagy teljes útlezárásokra lehet számítani az utca különböző pontjain. A munkálatok terveiről személyesen, a Tettye Forrásház szakembereivel tartott helyszíni bejáráson tájékozódott a képviselő.

Barkóczi Csaba kitért arra is, hogy ugyanakkor némi kétellyel fogadja, hogy a feltúrt szakaszokon a cserélendő csövek átmérője megegyezik a régiével, csupán az anyaguk változik – hagyományos beton csatornaelem helyett olyan anyagból lesz, ami elvileg kevésbé hajlamos az eltömődésre.

Nagyobb átmérő használata ugyanis nemcsak ezen a három rövid szakaszon, hanem az egész utcában új vezeték lefektetését tenné szükségessé

– írta bejegyzésében a képviselő.

Forrásház: szennyvíz gerincvezeték javítása zajlik

A Dunántúli Napló érdeklődésére a Tettye Forrásház Zrt. az alábbi tájékoztatást adta, amit változtatás nélkül közlünk: