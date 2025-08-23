Újra nyüzsögni fog a Szentlőrinci Lobbi Parti

Hogy mi is a Szentlőrinci Lobbi Parti küldetése? Ma is fontos, ha nem a legfontosabb az érdekegyeztetés, az érdekkeresés, amelyek az életünk részét képezik. Van egy célunk, amit el szeretnénk érni, amihez valakit meg kell keresnünk, de hogyan érjük el, hogyan szóljunk, hogyan keressük meg. Ez már maga „lobbi”, az a folyamat, amellyel keressük a lehetőségét annak, hogyan lehet megközelíteni a partnereket.

A Szentlőrinci Lobbi Parti szeptember 12-én újra megtölti a szentlőrinci vásárteret

- Ehhez nyújt teret és lehetőséget a Szentlőrinci Lobbi Parti, - ehhez alakította ki az elmúlt két évtized azt a színvonalas és kellemes környezetet, ahol mindez leegyszerűsödik: átsétálni a szomszéd sátorhoz, ott megismerni és párbeszédet kialakítani mindazokkal, akik talán korábban még nem voltak ismertek, vagy éppen ilyen módon nem voltak elérhetők - ajánlja az érdeklődők figyelmébe a rendezvényt Vörös Sára, Szentlőrinc polgármestere.