Kapcsolatépítés

33 perce

Újra nyüzsögni fog a Szentlőrinci Lobbi Parti

Immár huszonnegyedik alkalommal rendezik meg idén a Szentőrinci Lobbi Partit. A Szentlőrinci Lobbi Parti több mint két évtizede a Dél-Dunántúl közéletének fontos társadalmi, gazdasági eseménye.

Kaszás Endre
A Szentlőrinci Lobbi Parti szeptember 12-én újra megtölti a szentlőrinci vásárteret

Forrás: MW

Fotó: MW

Hogy mi is a Szentlőrinci Lobbi Parti küldetése? Ma is fontos, ha nem a legfontosabb az érdekegyeztetés, az érdekkeresés, amelyek az életünk részét képezik. Van egy célunk, amit el szeretnénk érni, amihez valakit meg kell keresnünk, de hogyan érjük el, hogyan szóljunk, hogyan keressük meg. Ez már maga „lobbi”, az a folyamat, amellyel keressük a lehetőségét annak, hogyan lehet megközelíteni a partnereket.

- Ehhez nyújt teret és lehetőséget a Szentlőrinci Lobbi Parti, - ehhez alakította ki az elmúlt két évtized azt a színvonalas és kellemes környezetet, ahol mindez leegyszerűsödik: átsétálni a szomszéd sátorhoz, ott megismerni és párbeszédet kialakítani mindazokkal, akik talán korábban még nem voltak ismertek, vagy éppen ilyen módon nem voltak elérhetők - ajánlja az érdeklődők figyelmébe a rendezvényt Vörös Sára, Szentlőrinc polgármestere.

Mint hangsúlyozta, a rendezvény szervezői idén szeretnék tovább szélesíteni a meghívottak körét, így meghívást kaptak az országgyűlési képviselők, a dél-dunántúli régió városainak polgármesterei, vállalatok-vállalkozások ügyvezetői, társadalmi szervek és szervezetek vezetői. Emellett jelen lesznek az oktatási és tudományos élet magas prominens képviselői és oktatói, a Kormányhivatalok vezető munkatársai, a konzulátusok képviselői és egyházi vezetők is.

A Szentlőrinci Lobbi Partin való részvétel meghíváshoz, regisztrcióhoz kötött

A rendezvény zártkörű, meghíváshoz és regisztrációhoz kötött a program, ahol minden résztvevő vállalkozás, intézmény, szervezet számára pavilont biztosítanak, ahol bemutatkozhat és párbeszédet folytathat.

- Törekszünk arra, hogy az idei évben is színvonalas és reprezentatív környezetet alakítsunk ki a rendezvényen, melyben partnereink megtalálják a „lobbizás” lehetőségét - mondta előzetesen a polgármester.

A Szentlőrinci Lobbi Parti időpontja: 2025. szeptember 12. (péntek) 10 óra. Helyszín: 7940 Szentlőrinc, Vásártér.

 

