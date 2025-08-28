augusztus 28., csütörtök

Módosítások pár baranyai vonalon

2 órája

Szeptember 1-től változik a buszjárat, erre kell készülnünk

Változások szeptember 1-től.

Szeptember 1-től változik a buszjárat, erre kell készülnünk

Illusztráció.

Fotó: Bencsik Ádám

Kezdődik a 2025/26-os tanév, a 5625-ös számú Pécs–Pécsvárad–Bonyhád autóbuszvonal menetrendje változik.

Buszmenetrend változás

  • munkanapokon Pécs, autóbusz-állomásról 6:10, Pécsvárad, kollégiumtól 6:40 órakor új járat indul, mely Bonyhád, autóbusz-állomásra 7:15 órakor érkezik;
  • a naponta, kivéve munkaszüneti napokon Pécs, autóbusz-állomásról 6:25, Pécsvárad, kollégiumtól 6:55, Óbányáról 7:21 órakor Bonyhádra közlekedő autóbuszjárat munkanapokon megszűnik, szabadnapokon változatlan menetrend szerint közlekedik;
  • a naponta, kivéve munkaszüneti napokon Mecseknádasd, temetőtől 6:55 órakor induló, Bonyhád, autóbusz-állomásra 7:15 órakor érkező autóbuszjárat munkanapokon megszűnik, szabadnapokon változatlan menetrend szerint közlekedik;
  • munkanapokon Mecseknádasd, temetőtől 7:08 órakor Óbánya érintésével új járat indul, mely Bonyhád, autóbusz-állomásra 7:49 órakor érkezik. Ez a járat Mecseknádasd, temető megállóhelyen csatlakozást vesz át Pécsről, az autóbusz-állomásról 6:30 órakor Ófaluba közlekedő járatról, így Pécs irányából – átszállással – biztosított lesz Óbányára az eljutás.

 

