Élet- és balesetveszély csökkentés a cél
2 órája
Itt a tájékoztatás: komoly munkálatok kezdődnek szeptember 1-től Baranyában
A szakemberek munkához látnak, egész szeptemberben zajlik majd a folyamat.
Fontos munkálatok kezdődnek Baranya vármegyében.
Forrás: Illusztráció.
Fotó: Matey István
Kővágószőlős Község Önkormányzata arról tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a településen a Presidente OKISZ Kft. az elektromos hálózat biztonsági övezetének tervszerű gallyazását az üzemzavarok, valamint élet és balesetveszély megelőzése céljából az alábbi időszakban végzi: 2025. szeptember 1−szeptember 30.
