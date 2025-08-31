augusztus 31., vasárnap

Élet- és balesetveszély csökkentés a cél

1 órája

Itt a tájékoztatás: komoly munkálatok kezdődnek szeptember 1-től Baranyában

Címkék#balesetveszély#hálózat#üzemzavar#lakosság#szakember

A szakemberek munkához látnak, egész szeptemberben zajlik majd a folyamat.

Tóth Dávid
Fontos munkálatok kezdődnek Baranya vármegyében.

Forrás: Illusztráció.

Fotó: Matey István

Kővágószőlős Község Önkormányzata arról tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a településen a Presidente OKISZ Kft. az elektromos hálózat biztonsági övezetének tervszerű gallyazását az üzemzavarok, valamint élet és balesetveszély megelőzése céljából az alábbi időszakban végzi: 2025. szeptember 1−szeptember 30.

Lehet, hogy egy firka erről: 1 személy, térkép és szöveg

 

 

 

