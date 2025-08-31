Itt a tájékoztatás: komoly munkálatok kezdődnek szeptember 1-től Baranyában

Kővágószőlős Község Önkormányzata arról tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a településen a Presidente OKISZ Kft. az elektromos hálózat biztonsági övezetének tervszerű gallyazását az üzemzavarok, valamint élet és balesetveszély megelőzése céljából az alábbi időszakban végzi: 2025. szeptember 1−szeptember 30.