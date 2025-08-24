Program
1 órája
Szeptemberben valami új kezdődik a baranyai városban
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: aerogondo2
Szeptember 1-jén indul a Sellye Fit! program a Sellyei Művelődési Házban. A kezdeményezés célja, hogy motiváló csapatban, jó hangulatban, szakmai irányítással mozoghassanak a résztvevők. A szükséges eszközöket a szervezők minden alkalommal biztosítják, így csak a lelkesedést kell magukkal hozni. A program ígérete szerint nincs teljesítménykényszer, a hangsúly a fejlődésen és a közösségi élményen van.
Az edzések minden hétfőn 16:30-kor kezdődnek.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre