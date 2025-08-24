augusztus 24., vasárnap

Program

1 órája

Szeptemberben valami új kezdődik a baranyai városban

Bama.hu
Szeptemberben valami új kezdődik a baranyai városban

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: aerogondo2

Szeptember 1-jén indul a Sellye Fit! program a Sellyei Művelődési Házban. A kezdeményezés célja, hogy motiváló csapatban, jó hangulatban, szakmai irányítással mozoghassanak a résztvevők. A szükséges eszközöket a szervezők minden alkalommal biztosítják, így csak a lelkesedést kell magukkal hozni. A program ígérete szerint nincs teljesítménykényszer, a hangsúly a fejlődésen és a közösségi élményen van.

Az edzések minden hétfőn 16:30-kor kezdődnek.

 

