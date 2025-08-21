augusztus 21., csütörtök

Szászvári Várkastély

1 órája

Színpadra viszik a bányászatot a várban

Címkék#Szászvári Várkastély#színpad#bányászat

Wald Kata

Különleges színházi előadással várja a közönséget a Szászvári Várkastély augusztus 31-én este. A Jó szerencsét! című produkciót mutatják be, 19.30 órai kezdettel. A bányászat témájával foglalkozó darabot 2023. augusztus 31-én Pécs-Vasason játszották, a helyszín a lezárt Petőfi-akna „gépház” elnevezésű tere volt.  A történelmi emlékezetből, a színészek improvizációból, bányász zenei hagyományokból alkotott elegyet hosszú gyűjtő-, illetve kutatómunka előzte meg. 

A cél az volt, hogy a bányászattal kapcsolatos kulturális örökséget úgy fogalmazzák meg, hogy az érintettek és a témát egyáltalán nem ismerők is hiteles, jelenidejű, érvényes előadás-élményben részesüljenek. A szászvári bemutató a Déryné Program Barangoló Alprogram támogatásával valósult meg.

 

