Az állatok is megijedtek

Tegnap, 13:30

Éktelen szirénázás szól egész nap a faluban − mi történik?

Címkék#hang#sziréna#bicikliverseny#zaj#tűzijáték

A helyiek találgatnak, pedig a válasz pofon egyszerű.

Bama.hu
Éktelen szirénázás szól egész nap a faluban − mi történik?

Illusztráció.

Forrás: MW

Van, aki azt hitte ég az egész falu akkora a tűz, amely miatt szirénáznak egész nap, míg más azt hitte betörtek valahova. Találgatnak a lakók Hosszúhetényben, pedig a szirénázás oka pofon egyszerű. A hétvégén zajlik ugyanis a településen egy nagyszabású bicikliverseny, amely során irányítási szempontokból használnak szirénát. Ennek ellenére több lakót is borzasztóan zavar a hang, amely a kelleténél többször csendül fel, sőt az állatok is nagyon félnek a hangos zajtól, ami hasonlóan hat rájuk, mint a tűzijáték. 

 

