Éktelen szirénázás szól egész nap a faluban − mi történik?

Van, aki azt hitte ég az egész falu akkora a tűz, amely miatt szirénáznak egész nap, míg más azt hitte betörtek valahova. Találgatnak a lakók Hosszúhetényben, pedig a szirénázás oka pofon egyszerű. A hétvégén zajlik ugyanis a településen egy nagyszabású bicikliverseny, amely során irányítási szempontokból használnak szirénát. Ennek ellenére több lakót is borzasztóan zavar a hang, amely a kelleténél többször csendül fel, sőt az állatok is nagyon félnek a hangos zajtól, ami hasonlóan hat rájuk, mint a tűzijáték.