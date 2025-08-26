Gyász
1 órája
Szombaton kísérik utolsó útjára Feleki Attilát
Feleki Attila, Kozármisleny díszpolgárának búcsúztatója augusztus 30-án 10 órakor lesz a település temetőjében – közölte a Péccsel szomszédos kisváros önkormányzata a közösségi oldalán.
Forrás: MW
Lapunk augusztus 19-én számolt be arról, hogy Feleki Attila, a HR-Rent Kft. alapítója és a Prohuman Zrt. igazgatósági tagja 54 éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt.
