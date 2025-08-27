37 perce
Közlekedési káosz Pécsen: a buszsofőrök sztrájkolnak, miközben Majka zsebét tömi a város
Miközben a pécsi baloldal Majkával ünnepelteti magát, addig a városban közlekedési káosz lesz. Sztrájk, forgalomkorlátozások színesíthetik az ősz első napjait.
Pécsen a Zsolnay Vilmos utcán, a Barbakán körforgalomnál és a Közraktár utcában is vannak forgalomkorlátozások, de nem teljes lezárások, hanem sávszűkületek vagy szakaszos lezárások, a távfűtési és csatornázási munkálatok miatt. Ezek akár még szeptemberben is érvényesek lesznek, és több buszjáratot is érintenek. Már ha lesznek akkor buszjáratok. A jelenlegi állás szerint ugyanis szombaton határozatlan időre buszos sztrájk kezdődik Pécsen. A Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) két hete hivatalosan be is jelentette, hogy határozatlan idejű munkabeszüntetést szervez a Tüke Busz Zrt.-nél, amennyiben a kollektív munkaügyi vita nem vezet eredményre. A szakszervezet közleménye szerint augusztus 12-én tartott egyeztető tárgyaláson a Tüke Busz vezérigazgatója, Skutnik Tibor nem vállalt kötelezettséget a SZAKSZ által kért bérfejlesztés szeptember 1-jei bevezetésére. Emellett nem adott tájékoztatást a februári önkormányzati döntés alapján esedékes további 3,5%-os alapbérfejlesztés ütemezéséről sem.
A szakszervezet álláspontja szerint a munkáltató a hétnapos törvényben előírt egyeztetés keretében sem jelölt új időpontot, így a SZAKSZ úgy értékelte, hogy a társaság nem kívánja folytatni az egyeztetést a sztrájk előtti időszakban.
A SZAKSZ felhívta a buszos cég vezetését, hogy a törvény adta lehetőséggel élve próbáljon meg bérmegállapodást kötni, amellyel elkerülhető a munkabeszüntetés. Egyidejűleg kérték a sztrájkmenetrend jogszabály szerinti összeállítását.
Raposa Gábor, a szervezet pécsi vezetője lapunknak azt mondta, hogy a Tüke Busz részéről azóta sem érkezett érdemi válasz minderre, így a munkabeszüntetést megtartják. Úgy számolnak, hogy a sofőrök nagyjából 90 százaléka mellettük lesz.
Miért lesz sztrájk Pécsen?
A szakszervezet szerint a sofőrök átverve érzik magukat, mert a városvezetés nem teljesítette a megígért, saját önkormányzati határozatukban foglalt 9 százalékos béremelést, abból lecsíptek, és a megmaradt 3,5 százalékos emelést nem akarják megadni – állítólag csak novemberben. Egy figyelmeztető sztrájkot már tartottak, akkor azt nem vették komolyan.
Majka belefér, hiába tántorog Pécs a csőd szélén
A baloldali önkormányzatot ugyanakkor nem igazán zavarja, hogy a csőd szélén tántorog és baloldali hitelben úszik, hiszen a nyáron 1,5 milliárdos hitelt vettek fel. Az önkormányzat nagyot álmodott: az ex-DK-s és ex-LMP-s tiszásoknak kedves ózdi előadó, Majka lép fel Pécs város napján. Hazánk egyik legdrágább előadójának, Majkának 15 millió forint csurran-cseppen a város napján.