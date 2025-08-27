augusztus 27., szerda

Csodálatos napok

55 perce

Közlekedési káosz Pécsen: a buszsofőrök sztrájkolnak, miközben Majka zsebét tömi a város

Címkék#város#Tüke Busz#önkormányzat#Majka

Miközben a pécsi baloldal Majkával ünnepelteti magát, addig a városban közlekedési káosz lesz. Sztrájk, forgalomkorlátozások színesíthetik az ősz első napjait.

Bama.hu

Pécsen a Zsolnay Vilmos utcán, a Barbakán körforgalomnál és a Közraktár utcában is vannak forgalomkorlátozások, de nem teljes lezárások, hanem sávszűkületek vagy szakaszos lezárások, a távfűtési és csatornázási munkálatok miatt. Ezek akár még szeptemberben is érvényesek lesznek, és több buszjáratot is érintenek. Már ha lesznek akkor buszjáratok. A jelenlegi állás szerint ugyanis szombaton határozatlan időre buszos sztrájk kezdődik Pécsen. A Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) két hete hivatalosan be is jelentette, hogy határozatlan idejű munkabeszüntetést szervez a Tüke Busz Zrt.-nél, amennyiben a kollektív munkaügyi vita nem vezet eredményre. A szakszervezet közleménye szerint augusztus 12-én tartott egyeztető tárgyaláson a Tüke Busz vezérigazgatója, Skutnik Tibor nem vállalt kötelezettséget a SZAKSZ által kért bérfejlesztés szeptember 1-jei bevezetésére. Emellett nem adott tájékoztatást a februári önkormányzati döntés alapján esedékes további 3,5%-os alapbérfejlesztés ütemezéséről sem.

Sztrájk alatt mindegy, hogy koszos a Tüke Busz busza
Hiába várnak szeretettel, nem lesz busz a sztrájk alatt. Majka viszont lesz! Fotó: Laufer László

A szakszervezet álláspontja szerint a munkáltató a hétnapos törvényben előírt egyeztetés keretében sem jelölt új időpontot, így a SZAKSZ úgy értékelte, hogy a társaság nem kívánja folytatni az egyeztetést a sztrájk előtti időszakban.

A SZAKSZ felhívta a buszos cég vezetését, hogy a törvény adta lehetőséggel élve próbáljon meg bérmegállapodást kötni, amellyel elkerülhető a munkabeszüntetés. Egyidejűleg kérték a sztrájkmenetrend jogszabály szerinti összeállítását.

Raposa Gábor, a szervezet pécsi vezetője lapunknak azt mondta, hogy a Tüke Busz részéről azóta sem érkezett érdemi válasz minderre, így a munkabeszüntetést megtartják. Úgy számolnak, hogy a sofőrök nagyjából 90 százaléka mellettük lesz. 

Miért lesz sztrájk Pécsen?

A szakszervezet szerint a sofőrök átverve érzik magukat, mert a városvezetés nem teljesítette a megígért, saját önkormányzati határozatukban foglalt 9 százalékos béremelést, abból lecsíptek, és a megmaradt 3,5 százalékos emelést nem akarják megadni – állítólag csak novemberben. Egy figyelmeztető sztrájkot már tartottak, akkor azt nem vették komolyan. 

Majka belefér, hiába tántorog Pécs a csőd szélén

A baloldali önkormányzatot ugyanakkor nem igazán zavarja, hogy a csőd szélén tántorog és baloldali hitelben úszik, hiszen a nyáron 1,5 milliárdos hitelt vettek fel. Az önkormányzat nagyot álmodott: az ex-DK-s és ex-LMP-s tiszásoknak kedves ózdi előadó, Majka lép fel Pécs város napján. Hazánk egyik legdrágább előadójának, Majkának 15 millió forint csurran-cseppen a város napján. 

 

 

