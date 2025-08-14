Szünetel az ügyfélfogadás a hivatalban, most inkább ne akarjunk intézni semmit

. Ezen a napon a hivatal pénztára is zárva tart, így sem befizetésre, sem egyéb pénzügyi ügyintézésre nem lesz lehetőség.

A következő ügyfélfogadás 2025. augusztus 18-án kezdődik a hivatal szokásos nyitvatartási idejében. A hivatal felhívja a lakosság figyelmét, hogy a tervezett szünetet érdemes figyelembe venni az ügyintézés időzítésekor.