Szünetel az ügyfélfogadás a hivatalban, most inkább ne akarjunk intézni semmit
A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy 2025. augusztus 15-én (pénteken), a tervezett üzemszünet miatt szünetel az ügyfélfogadás
Illusztráció
Fotó: Béres Attila
. Ezen a napon a hivatal pénztára is zárva tart, így sem befizetésre, sem egyéb pénzügyi ügyintézésre nem lesz lehetőség.
A következő ügyfélfogadás 2025. augusztus 18-án kezdődik a hivatal szokásos nyitvatartási idejében. A hivatal felhívja a lakosság figyelmét, hogy a tervezett szünetet érdemes figyelembe venni az ügyintézés időzítésekor.
