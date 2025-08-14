augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

32°
+38
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Inkább máskor

54 perce

Szünetel az ügyfélfogadás a hivatalban, most inkább ne akarjunk intézni semmit

Címkék#Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal#üzemszünet#ügyfélfogadás szünetel

A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy 2025. augusztus 15-én (pénteken), a tervezett üzemszünet miatt szünetel az ügyfélfogadás

Tóth Viktória
Szünetel az ügyfélfogadás a hivatalban, most inkább ne akarjunk intézni semmit

Illusztráció

Fotó: Béres Attila

. Ezen a napon a hivatal pénztára is zárva tart, így sem befizetésre, sem egyéb pénzügyi ügyintézésre nem lesz lehetőség.

A következő ügyfélfogadás 2025. augusztus 18-án kezdődik a hivatal szokásos nyitvatartási idejében. A hivatal felhívja a lakosság figyelmét, hogy a tervezett szünetet érdemes figyelembe venni az ügyintézés időzítésekor.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu