Visszatért a pokoli szúnyogáradat – fájdalmas csípésektől szenvednek a baranyaiak – VIDEÓ

Az idei nyáron mintha kevesebb szúnyog lett volna, ám most több baranyai településen ismét el kellett rendelni a szúnyoggyérítést. A lakosság leginkább az úgynevezett tigrisszúnyogokat emlegeti, amelyek néhány éve jelentek meg Magyarországon, és mára több vármegyében, így Baranyában is megtelepedtek. Ezek a fekete-fehér inváziós szúnyogok sokkal agresszívebben támadnak, mint a megszokott fajok. Csípésük gyakran hatalmasra dagad, vörös, fájdalmas duzzanatot okoz, amely napokig viszkethet.

Ismét egyre több a szúnyog. Fotó: MW

Olvasói tapasztalatok is megerősítik a helyzet súlyosságát. Egy pécsi anyuka arról számolt be, hogy kisgyermeke lábát a játszótéren egyetlen délután alatt több mint tízszer megcsípték. A helyi önkormányzatoknál és a katasztrófavédelemnél is érzékelték a panaszok növekedését, ezért több hullámban ismét megkezdődtek a szúnyogirtási munkálatok. Jellemzően kémiai gyérítést alkalmaznak, permetezőautókkal.

Egy hét alatt kifejlődnek a szúnyogok

– Idén az előző két évhez képest eddig mérsékelt volt a szúnyogártalom, jóval kevesebb helyen kellett védekezni a csípőszúnyogok ellen – ismertette a feladatokat koordináló katasztrófavédelem.– Július utolsó hetében megemelkedett a Duna vízszintje, elárasztva a jelentősebb part menti erdős területeket, amelyek ideális élőhelyeket jelentenek a szúnyoglárvák számára. Meleg időben a csípőszúnyogok akár egy hét alatt képesek kifejlődni az ártéren lerakott tojásokból, ezért a kellemetlen vérszívók tömegesen megjelenhetnek.

Indul a gyérítés, készenlétben a szúnyogirtó autó.

Fotó: Imre Gyorgy

A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák: az irtás csak akkor hatékony, ha a lakosság is közreműködik. Érdemes rendszeresen kiönteni az ereszcsatornákban, virágalátétekben vagy vödrökben összegyűlt vizet, mert ezek a leggyakoribb tenyészőhelyek. Baranyában tehát nem véletlen a mostani szúnyoginvázió. A következő hetekben várhatóan több településen is folytatódnak az irtási akciók, de a szakemberek szerint a teljes nyugalomra még várni kell.