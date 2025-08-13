augusztus 13., szerda

Szervezett irtás

4 órája

Szúnyoginváziót hozott a kisebb dunai áradás, tömegesen támadnak a vérszívók

Kaszás Endre

A Dunán levonult kisebb árhullám nyomán sok szúnyogtenyészőhely jött létre, amelyekben tömegesen fejlődnek az ártéri fajok egyedei. A katasztrófavédelem koordinálásával dolgozó szakemberek már a múlt héten biológiai módszerrel léptek fel a szúnyoglárvák ellen. Az így kialakult szúnyoginvázió Baranya területét is érinti.

A lárvák kibontakozása elleni preventív fellépés mellett a kifejlett szúnyogok elleni földi kémiai védekezés is zajlik a héten több Duna menti területen, azaz a Szigetközben, Komárom térségében, Budapest érintett kerületeiben, valamint Dunaújváros és Szekszárd térségében. 

A korábbi esők miatt kialakult ártalom csökkentése érdekében Baranya vármegyében, Sopron térségében és a Sajó mentén lépnek fel a vérszívók ellen.

 

