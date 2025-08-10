Tegnap, 8:40
Jön a rovaroff-hadművelet: szúnyogirtás több pécsi városrészben
Az országos szúnyoggyérítési program keretében 2025. augusztus 12-én, napnyugta után földi-kémiai szúnyogirtás lesz Pécs több városrészében. Tartaléknapok: augusztus 13–14.
A munkálatok Hirdtől Vasason és Somogyon át a Belváros, Budai városrész, Kertváros, Patacs, Postavölgy, Nagyárpád, Magyarürög és számos további terület utcáit érintik. A permetezés ULV és melegködös eljárással történik, Deltasect Plus készítménnyel, amely emberre és melegvérű állatokra nem veszélyes, de érzékenyebb rovarokra hat.
A lakosságot kérik, hogy a kezelések idején zárják az ablakokat, takarják le a kint hagyott tárgyakat, és ne parkoljanak útpadkára, hogy a gépek szabadon közlekedhessenek.
