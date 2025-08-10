Jön a rovaroff-hadművelet: szúnyogirtás több pécsi városrészben

A munkálatok Hirdtől Vasason és Somogyon át a Belváros, Budai városrész, Kertváros, Patacs, Postavölgy, Nagyárpád, Magyarürög és számos további terület utcáit érintik. A permetezés ULV és melegködös eljárással történik, Deltasect Plus készítménnyel, amely emberre és melegvérű állatokra nem veszélyes, de érzékenyebb rovarokra hat.