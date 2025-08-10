augusztus 11., hétfő

Retteghetnek a vérszívók

Tegnap, 8:40

Jön a rovaroff-hadművelet: szúnyogirtás több pécsi városrészben

Az országos szúnyoggyérítési program keretében 2025. augusztus 12-én, napnyugta után földi-kémiai szúnyogirtás lesz Pécs több városrészében. Tartaléknapok: augusztus 13–14.

Bama.hu

A munkálatok Hirdtől Vasason és Somogyon át a Belváros, Budai városrész, Kertváros, Patacs, Postavölgy, Nagyárpád, Magyarürög és számos további terület utcáit érintik. A permetezés ULV és melegködös eljárással történik, Deltasect Plus készítménnyel, amely emberre és melegvérű állatokra nem veszélyes, de érzékenyebb rovarokra hat.

A lakosságot kérik, hogy a kezelések idején zárják az ablakokat, takarják le a kint hagyott tárgyakat, és ne parkoljanak útpadkára, hogy a gépek szabadon közlekedhessenek.

Részletek az alábbi linken.

 

