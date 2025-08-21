augusztus 21., csütörtök

Nyakunkon a pécsi szüreti fesztivál – ne csússz le a jelentkezésről!

Tóth Dávid
Országszerte megkezdődik a szüreti fesztiválok időszaka.

Forrás: MW

Fotó: Balogh Ákos

Idén is megrendezik az Újhegyi Szüreti Fesztivált, valamint az egyik legnépszerűbb programját, a főzőversenyt is. A megmérettetésre minden főzni szerető csapatot és baráti társaságot várnak, akik szívesen összemérik főzőtudományukat és indulnak a „Legfinomabb Pörkölt Készítője” címért.

A szüreti fesztivál programjai közül kiemelkedik a főzőverseny

Helyszín: Pécs–Újhegyi Szabadidőpark (Pécs, Bor utca 14.)
Időpont: 2025. szeptember 13. (szomba) 10:30-tól

A szervezők minden csapat számára biztosítanak 2 kg sertéshúst, a további hozzávalókról – fűszerek, edények, főzőeszközök, gázpalack vagy tűzifa – a résztvevőknek kell gondoskodniuk. Az elkészült ételeket zsűri értékeli, az eredményhirdetésre 13:30-kor kerül sor.

A nevezés ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. A csapatok jelentkezését az [email protected] e-mail címre várják.

Jelentkezési határidő: 2025. augusztus 31.

 

