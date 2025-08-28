augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

30°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Véres események Baranyában

4 órája

Ezekre az iratokra lesz szükséged szeptember 3-án!

Címkék#TAJ#lakcímkártya#igazolvány#Országos Vérellátó Szolgálat#Magyar Vöröskereszt

Segítsünk, amennyiben módunkban áll.

Bama.hu
Ezekre az iratokra lesz szükséged szeptember 3-án!

Ne maradj le!

Forrás: Illusztráció.

Fotó: Cseh Gábor

A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat véradást szervez Vajszlón. Az esemény időpontja: 2025. szeptember 3. (szerda), 09:00–11:00 
Helyszín: Vajszló Ipartestület Székháza/KIOSZ (7838 Vajszló, Kodolányi tér 3.)

A véradáshoz szükséges dokumentumok:

  • személyi igazolvány
  • TAJ kártya
  • lakcímkártya

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu