Ezekre az iratokra lesz szükséged szeptember 3-án!

A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat véradást szervez Vajszlón. Az esemény időpontja: 2025. szeptember 3. (szerda), 09:00–11:00
Helyszín: Vajszló Ipartestület Székháza/KIOSZ (7838 Vajszló, Kodolányi tér 3.)
A véradáshoz szükséges dokumentumok:
- személyi igazolvány
- TAJ kártya
- lakcímkártya
