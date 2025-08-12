Támogatás igényelhető minden helyben élő gyermek után

Dencsháza község önkormányzatának képviselő-testület beiskolázási támogatásról döntött, mely minden állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő óvodás, általános iskolás és középiskolás gyermek után igényelhető. A támogatás célja, hogy segítse a családokat a tanévkezdés költségeiben. A kérelmeket 2025. augusztus 15-ig lehet benyújtani, a nyomtatvány a hivatalban vehető át, ahol a szükséges mellékletekről is részletes tájékoztatást adnak.