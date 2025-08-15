augusztus 15., péntek

Mária névnap

34°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adomány

1 órája

Tanévkezdési támogatás segíti a családokat

Címkék#évfolyam#gyermek#intézmény#jövedelem#iskola

Baksa Község Önkormányzata tanévkezdési támogatással segíti a helyi családokat.

Tóth Viktória
Tanévkezdési támogatás segíti a családokat

Illusztráció

A 10 ezer forint összegű támogatásra azok a szülők jogosultak, akiknek gyermeke 2025 szeptemberében első alkalommal kezdi meg az általános iskola első évfolyamát. További feltétel, hogy a gyermek és a szülő legalább fél éve baksai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen, és életvitelszerűen a településen éljen. A támogatás jövedelemhatárhoz kötött: a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a nyugdíjminimum tízszeresét, egyedülálló szülő esetén a tizenötszörösét.

A kérelmekhez csatolni kell a gyermek köznevelési intézménnyel létesített jogviszonyáról szóló igazolást, valamint a jövedelemigazolásokat. A szükséges formanyomtatvány a Baksai Közös Önkormányzati Hivatalban érhető el, és a kitöltött kérelem személyesen, postai úton vagy elektronikusan is benyújtható augusztus 25. és szeptember 5. között.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu