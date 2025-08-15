Tanévkezdési támogatás segíti a családokat

A 10 ezer forint összegű támogatásra azok a szülők jogosultak, akiknek gyermeke 2025 szeptemberében első alkalommal kezdi meg az általános iskola első évfolyamát. További feltétel, hogy a gyermek és a szülő legalább fél éve baksai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen, és életvitelszerűen a településen éljen. A támogatás jövedelemhatárhoz kötött: a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a nyugdíjminimum tízszeresét, egyedülálló szülő esetén a tizenötszörösét.

A kérelmekhez csatolni kell a gyermek köznevelési intézménnyel létesített jogviszonyáról szóló igazolást, valamint a jövedelemigazolásokat. A szükséges formanyomtatvány a Baksai Közös Önkormányzati Hivatalban érhető el, és a kitöltött kérelem személyesen, postai úton vagy elektronikusan is benyújtható augusztus 25. és szeptember 5. között.