Tanszeradományokat gyűjtenek a segélyszervezetek – a rászorulókat segítik

A hátrányos helyzetű gyerekek iskolakezdésének megkönnyítésére idén is tanszeradományokat gyűjtenek a humanitárius szervezetek. A Katolikus Karitász idén is elindította országos „Legyen öröm az iskolakezdés!” elnevezésű kampányát – a szeptember 30-ig tartó akció célja, hogy legalább háromezer gyermek kapjon segítséget a tanévkezdéshez. A Katolikus Karitász felhívása szerint a hívásonként 500 forintot jelentő, 1356-os adományvonal hívása mellett online adományozásra is van lehetőség a Katolikus Karitász a honlapján (www.karitasz.hu) keresztül, „Iskolakezdés” megnevezéssel, illetve a szervezet központi bankszámlájára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat.

Szeptemberig várják a tanszeradományokat a segélyszervezetek - több ezer rászoruló megsegítése a cél

Online is lehet támogatni a tanszergyűjtést

A Baptista Szeretetszolgálat is megszervezte a Sulipakk kampányt idén is - a cél, hogy kétezer csomagot tudjanak szétosztani az iskolákban, illetve családok átmeneti otthonaiban. A kampány szeptember 5-ig tart. A segélyszervezet a kampány hatékonyságának érdekében egy külön honlapot indított: a www.sulidoboz.hu oldalon online nyílik lehetőség egy-egy tanévkezdéshez szükséges tanszercsomag megvásárlására. Az adományozók kiválaszthatják, hogy alsós vagy felsős lánynak, fiúnak szánják-e a támogatást. Egy sulipakk háromezer forintba kerül.

A Magyar Református Szeretetszolgálat már július végén elindította hagyományos tanszergyűjtési akcióját – a „Radírozzuk ki a különbségeket!” program célja, hogy Kárpát-medence-szerte legalább 1358 hátrányos helyzetű gyermek tanévkezdése válhasson örömtelibbé, az adományokkal pedig csökkenteni tudja az alapítvány a rászoruló családok iskolakezdéssel járó kiadásait. A támogatottak között mélyszegénységben, illetve nevelőszülőknél élő és határon túli gyermekek is vannak. A pénzbeli adományból befolyó összegből a szeretetszolgálat munkatársai vásárolják meg a diákoknak szükséges termékeket és osztják szét a rászorulók közt. Az adománygyűjtéshez tárgyi és pénzbeli felajánlással is csatlakozhatnak az adakozni vágyók.