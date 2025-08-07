Tanszerekkel segítik a rászorulókat - két napon át gyűjtik az adományokat

Idén is megszervezi az immár hagyományosnak mondható, a rászoruló diákok iskolakezdésének segítését célzó tanszergyűjtő jótékonysági akcióját a Magyar Vöröskereszt Baranya Vármegyei Szervezete. Ezúttal is két napon át várják a felajánlásokat a baranyai Tesco áruházakban kihelyezett standjaiknál - augusztus 15-én, és 16-án lesznek megtalálhatók a vöröskeresztes gyűjtőpontok az üzletekben.

A tanszeradomány sok család számára jelent nélkülözhetetlen segítséget - idén is a Tesco áruházakban szervez gyűjtést a baranyai vöröskereszt

Pécsett három helyen, a Kincses úti, a Makay István úti, valamint a Budai Vámnál lévő áruházakban adhatók le az adományok, ezen kívül Komlón, Mohácson és Szigetváron is a Tesco áruházakban fogadják majd a nehéz sorsú családoknak szánt tanszereket a vöröskereszt munkatársai.

A rászoruló családoknak a tanszer-adomány hatalmas segítség

- Új iskolatáskát, tornazsákot, tanszert kapsz? A régit adományozd el vagy ha teheted, vegyél eggyel több ceruzát, füzetet, tollat és ajándékozd el a rászorulók részére - fogalmaz felhívásában a humanitárius szervezet. - Sajnos számtalan olyan család van, ahol az iskolakezdéshez szükséges tanszereket nem tudják megvásárolni, ezért elengedhetetlen a segítség - teszik hozzá.

A korábbi évek hagyományainak megfelelően ezúttal is füzetekre, írószerekre, rajzeszközökre van a legnagyobb szükség, de minden, ami az iskolakezdéshez szükséges lehet, nagy segítséget jelent a nélkülözők számára. Jó állapotban lévő használt iskolatáskát, tolltartót, a gyerekeknek az iskolai ünnepélyeken felvehető fehér inget, vagy blúzt, illetve sötét szoknyát, és nadrágot is szívesen fogadnak.

A Vöröskereszt munkatársai az összegyűlt tanszerekből minden évben a különböző korosztályoknak megfelelő csomagokat állítanak össze, majd még iskolakezdés előtt átadják a rászorulóknak.

A gyűjtőakció lebonyolításához önkéntes segítők jelentkezését is szívesen fogadja a Vöröskereszt: a 06/70 933 8239-es számon lehet a részvételi szándékot jelezni.