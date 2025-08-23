augusztus 23., szombat

Tanszerbeszerzés

23 perce

Iskolakezdés: gyermekeinkre veszélyes tolltartókat vontak ki a forgalomból

Hamarosan kezdődik az iskola. A legtöbben az elkövetkezendő napokban szerzik be a szükséges tanszereket - fogyasztóvédelmi szakemberek körültekintő vásárlásra intenek.

Wald Kata

Hamarosan kezdődik az iskola, itt a tanszerek beszerzésének az ideje. Az áruházak különféle akciókkal csalogatják a vásárlókat - a fogyasztóvédelmi szakemberek javaslata szerint érdemes alaposan tájékozódni az árakról, és a termékek minősége is fontos szempont legyen a választáskor. 

tanszer iskola
Itt a tanszerek beszerzésének az ideje - nem mindig a legolcsóbb a legjobb választás, figyelmeztet a fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelemért felelős minisztérium akkreditált Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma - közlésük szerint - a korábbi években a tanévkezdéssel összefüggésben számos terméket vizsgált, többek között színes ceruzákat, vízfestékeket, gyurmákat, színes papírokat, temperákat, krepp papírokat és fűzőlapokat. A vizsgálatok a termékek esetleges fém – réz –, illetve mérgező nehézfém – ólom, kadmium – tartalmára terjedtek ki, hiszen ezek súlyos egészségkárosodást okozhatnak. A vizsgálatok során a laboratórium nem talált mérgező anyagokat.

A PVC alapanyagú termékekkel viszont akadt bőven kifogásolni való a korábbi években: a műanyag neszesszerek és tolltartók több, mint 60 százaléka volt tiltott ftalát tartalmú, ami kockázatot jelent a gyerekek egészségére - a problémás termékeket a hatóság kivonta a forgalomból. 

A tanszerek árai közt jelentős lehet az eltérés - érdemes összehasonlítani vásárlás előtt az üzletek kínálatát

A fogyasztóvédelmi hatóság arra hívja fel a figyelmet, hogy vásárlás előtt érdemes alaposan tájékozódni az egyes üzletek kínálatáról az árakról és a termékek minőségének is érdemes utánajárni. Érdemes az ár-összehasonlító oldalakat böngészni a neten, vagy az áruházak reklámújságjaiból tájékozódni. A fogyasztóvédelmi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy nem mindig a legolcsóbb ajánlat a legjobb választás, hiszen az alacsony ár gyakran silány minőséggel párosul. 

 

