Iskolakezdés: gyermekeinkre veszélyes tolltartókat vontak ki a forgalomból

Hamarosan kezdődik az iskola, itt a tanszerek beszerzésének az ideje. Az áruházak különféle akciókkal csalogatják a vásárlókat - a fogyasztóvédelmi szakemberek javaslata szerint érdemes alaposan tájékozódni az árakról, és a termékek minősége is fontos szempont legyen a választáskor.

Itt a tanszerek beszerzésének az ideje - nem mindig a legolcsóbb a legjobb választás, figyelmeztet a fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelemért felelős minisztérium akkreditált Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma - közlésük szerint - a korábbi években a tanévkezdéssel összefüggésben számos terméket vizsgált, többek között színes ceruzákat, vízfestékeket, gyurmákat, színes papírokat, temperákat, krepp papírokat és fűzőlapokat. A vizsgálatok a termékek esetleges fém – réz –, illetve mérgező nehézfém – ólom, kadmium – tartalmára terjedtek ki, hiszen ezek súlyos egészségkárosodást okozhatnak. A vizsgálatok során a laboratórium nem talált mérgező anyagokat.