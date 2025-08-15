Tanszerekkel lehet most segíteni a rászorulókat

A kétnapos akcióban három pécsi áruház, a Kincses úti, a Makay István úti, valamint a Budai Vámnál lévő vesz részt, ezen kívül Baranyában még Komlón, Mohácson és Szigetváron is megtalálhatók lesznek a gyűjtőpontok. Felhívásban a humanitárius szervezet arra kéri a vásárlókat, hogy aki teheti, vegyen eggyel több ceruzát, füzetet, tollat és ajándékozza a rászorulóknak, a Vöröskereszt közreműködésével. De használt, jó állapotban lévő iskolatáskát, tornazsákot, tanszert is szívesen fogadnak az adománygyűjtés során, illetve a gyerekeknek az iskolai ünnepélyeken felvehető fehér ing, vagy blúz, illetve sötét szoknya, nadrág is nagy segítséget jelent. A Vöröskereszt munkatársai az összegyűlt tanszerekből különböző korosztályoknak megfelelő csomagokat állítanak össze, és adják át a családoknak.