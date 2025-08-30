augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

21°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bama.hu videó

1 órája

Négyezer tanszer gyűlt össze: összefogott Baranya a rászoruló gyerekekért (VIDEÓ)

Címkék#tanszer#bama.hu videó#adomány#család#akció#Magyar Vöröskereszt

Számos baranyai család számára az iskolakezdés minden évben komoly anyagi terhet jelent, hiszen a tanszerek, füzetek, írószerek beszerzése jelentős kiadást ró a szülőkre. A Magyar Vöröskereszt Baranya Vármegyei Szervezete ezért immár nyolcadik alkalommal szervezett tanszergyűjtő akciót.

Tóth Viktória

A Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezete az iskolakezdést megelőzően már 2017 óta gyűjt adományokat a nehéz sorsú gyerekeknek. Hírportálunkon is beszámoltunk róla, hogy a tanszergyűjtő akció idén augusztus 15-én és 16-án zajlott a vármegye hat Tesco áruházában, Pécsett három helyszínen, valamint Komlón, Mohácson és Szigetváron.

A tanszergyűjtő akció eredménye
Udvaros Renáta (jobbról) adta át a tanszergyűjtő akcióból származó füzeteket, írószereket
Fotó: Löffler Péter

A tanszergyűjtő akció számokban

A két nap alatt a vöröskeresztes munkatársak és önkéntesek reggeltől estig várták a felajánlásokat. Az akcióban 37 önkéntes vett részt és 812 adományozó járult hozzá a kezdeményezés sikeréhez. Az összefogás eredményeként több mint négyezer tanszer gyűlt össze: 3390 kisalakú és 450 nagyalakú füzet, 766 ceruza, 124 toll, 106 vonalzó, 61 festék- és temperakészlet, valamint számos rajzlap, színes papír, gyurma, radír és ragasztó.

Az adományokból a Vöröskereszt munkatársai minden évben a különböző korosztályok igényeihez igazodó tanszercsomagokat állítanak össze, amelyeket még az iskolakezdés előtt átadnak a rászorulóknak. Idén közel 300 gyermek részesült támogatásban. Augusztus 29-én Pécsen 19 család 40 gyermeke kapott ajándékot a Vöröskereszt székhelyén, ezen kívül Páprád, Sámod, Szava és Mágocs települések is támogatást kaptak.

Örömteli iskolakezdés a Vöröskereszt segítségével

Fotók: Löffler Péter

– A Vöröskereszt törvényben meghatározott alaptevékenysége a hátrányos helyzetű emberek támogatása, és az iskolakezdéshez nyújtott segítség ennek fontos része. Ezzel járulunk hozzá a könnyebb tanévkezdéshez. 
– mondta el lapunknak Udvaros Renáta, a Magyar Vöröskereszt Baranya Vármegyei Szervezetének igazgatója.

Továbbá tájékoztatott, hogy a Magyar Vöröskeresztnek egy központi kampánya is volt idén, ebben pénzadománnyal lehetett segíteni. Ebből központilag lett összeállítva 1000 iskolatáska, valamint Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza is adott egy nagyobb támogatást.

Bama.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu