Négyezer tanszer gyűlt össze: összefogott Baranya a rászoruló gyerekekért (VIDEÓ)

A Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezete az iskolakezdést megelőzően már 2017 óta gyűjt adományokat a nehéz sorsú gyerekeknek. Hírportálunkon is beszámoltunk róla, hogy a tanszergyűjtő akció idén augusztus 15-én és 16-án zajlott a vármegye hat Tesco áruházában, Pécsett három helyszínen, valamint Komlón, Mohácson és Szigetváron.

Udvaros Renáta (jobbról) adta át a tanszergyűjtő akcióból származó füzeteket, írószereket

Fotó: Löffler Péter

A tanszergyűjtő akció számokban

A két nap alatt a vöröskeresztes munkatársak és önkéntesek reggeltől estig várták a felajánlásokat. Az akcióban 37 önkéntes vett részt és 812 adományozó járult hozzá a kezdeményezés sikeréhez. Az összefogás eredményeként több mint négyezer tanszer gyűlt össze: 3390 kisalakú és 450 nagyalakú füzet, 766 ceruza, 124 toll, 106 vonalzó, 61 festék- és temperakészlet, valamint számos rajzlap, színes papír, gyurma, radír és ragasztó.

Az adományokból a Vöröskereszt munkatársai minden évben a különböző korosztályok igényeihez igazodó tanszercsomagokat állítanak össze, amelyeket még az iskolakezdés előtt átadnak a rászorulóknak. Idén közel 300 gyermek részesült támogatásban. Augusztus 29-én Pécsen 19 család 40 gyermeke kapott ajándékot a Vöröskereszt székhelyén, ezen kívül Páprád, Sámod, Szava és Mágocs települések is támogatást kaptak.