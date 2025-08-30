1 órája
Négyezer tanszer gyűlt össze: összefogott Baranya a rászoruló gyerekekért (VIDEÓ)
Számos baranyai család számára az iskolakezdés minden évben komoly anyagi terhet jelent, hiszen a tanszerek, füzetek, írószerek beszerzése jelentős kiadást ró a szülőkre. A Magyar Vöröskereszt Baranya Vármegyei Szervezete ezért immár nyolcadik alkalommal szervezett tanszergyűjtő akciót.
A Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezete az iskolakezdést megelőzően már 2017 óta gyűjt adományokat a nehéz sorsú gyerekeknek. Hírportálunkon is beszámoltunk róla, hogy a tanszergyűjtő akció idén augusztus 15-én és 16-án zajlott a vármegye hat Tesco áruházában, Pécsett három helyszínen, valamint Komlón, Mohácson és Szigetváron.
A tanszergyűjtő akció számokban
A két nap alatt a vöröskeresztes munkatársak és önkéntesek reggeltől estig várták a felajánlásokat. Az akcióban 37 önkéntes vett részt és 812 adományozó járult hozzá a kezdeményezés sikeréhez. Az összefogás eredményeként több mint négyezer tanszer gyűlt össze: 3390 kisalakú és 450 nagyalakú füzet, 766 ceruza, 124 toll, 106 vonalzó, 61 festék- és temperakészlet, valamint számos rajzlap, színes papír, gyurma, radír és ragasztó.
Az adományokból a Vöröskereszt munkatársai minden évben a különböző korosztályok igényeihez igazodó tanszercsomagokat állítanak össze, amelyeket még az iskolakezdés előtt átadnak a rászorulóknak. Idén közel 300 gyermek részesült támogatásban. Augusztus 29-én Pécsen 19 család 40 gyermeke kapott ajándékot a Vöröskereszt székhelyén, ezen kívül Páprád, Sámod, Szava és Mágocs települések is támogatást kaptak.
Örömteli iskolakezdés a Vöröskereszt segítségévelFotók: Löffler Péter
– A Vöröskereszt törvényben meghatározott alaptevékenysége a hátrányos helyzetű emberek támogatása, és az iskolakezdéshez nyújtott segítség ennek fontos része. Ezzel járulunk hozzá a könnyebb tanévkezdéshez.
– mondta el lapunknak Udvaros Renáta, a Magyar Vöröskereszt Baranya Vármegyei Szervezetének igazgatója.
Továbbá tájékoztatott, hogy a Magyar Vöröskeresztnek egy központi kampánya is volt idén, ebben pénzadománnyal lehetett segíteni. Ebből központilag lett összeállítva 1000 iskolatáska, valamint Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza is adott egy nagyobb támogatást.
