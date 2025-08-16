augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

30°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nehéz kérdés

4 órája

Temetésen kattogott a fényképező, többeknek ez már sok volt – illik-e ilyet tenni?

Címkék#emlék#diszkréció#zárhang#fotóalbum#ceremónia

Egy temetés a búcsú, a gyász és a csend ideje. Ám az utóbbi években többekben merül fel: vajon illendő-e fotóst felkérni egy ilyen alkalom megörökítésére? A közösségi oldalunkon feltett kérdésünkre számos, egymásnak ellentmondó, mégis érvekkel alátámasztott vélemény érkezett.

Tóth Viktória

Illendő fotóst felkérni egy temetés megörökítésére – tettük fel a kérdést a bama.hu Facebook-oldalán. Sokan úgy vélik, a gyász pillanatai nem a fotóalbumba valók. 

Temetési gyásszertartás
A temetésen van aki szerint elfogadott a fotózás (illusztráció)
Fotó: MW

Egyik olvasónk szerint 

Nem, elég, hogy az ember túléli a hozzátartozója temetését. Képek fölöslegesek, bőven elég az emlék, ami a búcsúztatóról megmarad.

Mások is határozottan nem támogatják a temetéseken való fotózást, olyan is volt, aki felháborítónak tartaná, ha valaki egy temetésen elkezdene fotózni. Ugyanakkor olyan olvasónk is volt, aki utólag megbánta, hogy nem készült kép a szomorú eseményen. 

A diszkrét temetési fotózás hívei

Többen nem zárnák ki teljesen a fotózás lehetőségét, de szigorú feltételekhez kötnék. Volt, aki szerint a szertartás egyfajta esemény, amelyet kellő diszkrécióval és ízléssel megörökíteni nem ördögtől való. Ezek a képek érzelmekkel teliek lehetnek, ugyanakkor sokan hangsúlyozták: a gyászoló arcokat nem szabad fényképezni.

Egy másik hozzászóló technikai tanácsokat is adott: ha a család igényli a fotózást, érdemes olyan fényképezőgépet használni, amelynek zárhangja és csipogása kikapcsolható, hogy ne törje meg a ceremónia csendjét. A legtöbben abban is egyetértettek, hogy a koporsó és a virágok megörökítése még elfogadható, de a gyászolókról készült képek kerülendők.

Nagyon-nagyon ritka esetben, de ott a fotósnak végtelenül diszkrétnek kell lenni!

– írta le véleményét egy másik kommentelő.

A válaszokból tehát egyértelműen látszik, hogy ez egy kényes téma, amely erősen megosztja a közvéleményt. Abban viszont mindenki egyetértett: a gyászhoz méltó, tiszteletteljes légkört nem szabad megtörni – legyen szó akár egy fényképezőgép halk kattintásáról, akár annak teljes mellőzéséről.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu