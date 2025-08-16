1 órája
Temetésen kattogott a fényképező, többeknek ez már sok volt – illik-e ilyet tenni?
Egy temetés a búcsú, a gyász és a csend ideje. Ám az utóbbi években többekben merül fel: vajon illendő-e fotóst felkérni egy ilyen alkalom megörökítésére? A közösségi oldalunkon feltett kérdésünkre számos, egymásnak ellentmondó, mégis érvekkel alátámasztott vélemény érkezett.
Illendő fotóst felkérni egy temetés megörökítésére – tettük fel a kérdést a bama.hu Facebook-oldalán. Sokan úgy vélik, a gyász pillanatai nem a fotóalbumba valók.
Egyik olvasónk szerint
Nem, elég, hogy az ember túléli a hozzátartozója temetését. Képek fölöslegesek, bőven elég az emlék, ami a búcsúztatóról megmarad.
Mások is határozottan nem támogatják a temetéseken való fotózást, olyan is volt, aki felháborítónak tartaná, ha valaki egy temetésen elkezdene fotózni. Ugyanakkor olyan olvasónk is volt, aki utólag megbánta, hogy nem készült kép a szomorú eseményen.
A diszkrét temetési fotózás hívei
Többen nem zárnák ki teljesen a fotózás lehetőségét, de szigorú feltételekhez kötnék. Volt, aki szerint a szertartás egyfajta esemény, amelyet kellő diszkrécióval és ízléssel megörökíteni nem ördögtől való. Ezek a képek érzelmekkel teliek lehetnek, ugyanakkor sokan hangsúlyozták: a gyászoló arcokat nem szabad fényképezni.
Egy másik hozzászóló technikai tanácsokat is adott: ha a család igényli a fotózást, érdemes olyan fényképezőgépet használni, amelynek zárhangja és csipogása kikapcsolható, hogy ne törje meg a ceremónia csendjét. A legtöbben abban is egyetértettek, hogy a koporsó és a virágok megörökítése még elfogadható, de a gyászolókról készült képek kerülendők.
Nagyon-nagyon ritka esetben, de ott a fotósnak végtelenül diszkrétnek kell lenni!
– írta le véleményét egy másik kommentelő.
A válaszokból tehát egyértelműen látszik, hogy ez egy kényes téma, amely erősen megosztja a közvéleményt. Abban viszont mindenki egyetértett: a gyászhoz méltó, tiszteletteljes légkört nem szabad megtörni – legyen szó akár egy fényképezőgép halk kattintásáról, akár annak teljes mellőzéséről.