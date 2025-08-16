Temetésen kattogott a fényképező, többeknek ez már sok volt – illik-e ilyet tenni?

Illendő fotóst felkérni egy temetés megörökítésére – tettük fel a kérdést a bama.hu Facebook-oldalán. Sokan úgy vélik, a gyász pillanatai nem a fotóalbumba valók.

A temetésen van aki szerint elfogadott a fotózás (illusztráció)

Fotó: MW

Egyik olvasónk szerint

Nem, elég, hogy az ember túléli a hozzátartozója temetését. Képek fölöslegesek, bőven elég az emlék, ami a búcsúztatóról megmarad.

Mások is határozottan nem támogatják a temetéseken való fotózást, olyan is volt, aki felháborítónak tartaná, ha valaki egy temetésen elkezdene fotózni. Ugyanakkor olyan olvasónk is volt, aki utólag megbánta, hogy nem készült kép a szomorú eseményen.

A diszkrét temetési fotózás hívei

Többen nem zárnák ki teljesen a fotózás lehetőségét, de szigorú feltételekhez kötnék. Volt, aki szerint a szertartás egyfajta esemény, amelyet kellő diszkrécióval és ízléssel megörökíteni nem ördögtől való. Ezek a képek érzelmekkel teliek lehetnek, ugyanakkor sokan hangsúlyozták: a gyászoló arcokat nem szabad fényképezni.

Egy másik hozzászóló technikai tanácsokat is adott: ha a család igényli a fotózást, érdemes olyan fényképezőgépet használni, amelynek zárhangja és csipogása kikapcsolható, hogy ne törje meg a ceremónia csendjét. A legtöbben abban is egyetértettek, hogy a koporsó és a virágok megörökítése még elfogadható, de a gyászolókról készült képek kerülendők.

Nagyon-nagyon ritka esetben, de ott a fotósnak végtelenül diszkrétnek kell lenni!

– írta le véleményét egy másik kommentelő.

A válaszokból tehát egyértelműen látszik, hogy ez egy kényes téma, amely erősen megosztja a közvéleményt. Abban viszont mindenki egyetértett: a gyászhoz méltó, tiszteletteljes légkört nem szabad megtörni – legyen szó akár egy fényképezőgép halk kattintásáról, akár annak teljes mellőzéséről.