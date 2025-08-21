Bakteriális fertőzés miatti termékvisszahívás − azonnal csekkold a tusfürdődet!

A Müller drogérialánc visszahívta a Kneipp egyik termékét, a Lebensfreude aromatusfürdőt, mivel bakteriális szennyeződést találtak több gyártási tételben.

Termékvisszahívás: fertőzöttek az alábbi Müller termékek

Az érintett tételek gyártási számai: 506917, 2506918, 2506919. A számok a tubusok hátoldalán találhatók meg.

A szennyeződött termék használata egészséges emberek számára általában nem jelent veszélyt, azonban fokozott fertőzésveszélyt hordozhat a legyengült immunrendszerűek és krónikus tüdőbetegségben szenvedők esetében.

A Müller közölte: az érintett tusfürdőt bármely üzletükben visszaveszik, a vásárlóknak pedig teljes vételár-visszatérítést biztosítanak.