1 órája
Bakteriális fertőzés miatti termékvisszahívás − azonnal csekkold a tusfürdődet!
Tájékoztatást adott ki a Müller.
Óvatosan a fürdéssel, előtte ellenőrizd a tisztálkodószereket.
Forrás: MW/Illusztráció
Fotó: Hegedûs Márta
A Müller drogérialánc visszahívta a Kneipp egyik termékét, a Lebensfreude aromatusfürdőt, mivel bakteriális szennyeződést találtak több gyártási tételben.
Termékvisszahívás: fertőzöttek az alábbi Müller termékek
Az érintett tételek gyártási számai: 506917, 2506918, 2506919. A számok a tubusok hátoldalán találhatók meg.
A szennyeződött termék használata egészséges emberek számára általában nem jelent veszélyt, azonban fokozott fertőzésveszélyt hordozhat a legyengült immunrendszerűek és krónikus tüdőbetegségben szenvedők esetében.
A Müller közölte: az érintett tusfürdőt bármely üzletükben visszaveszik, a vásárlóknak pedig teljes vételár-visszatérítést biztosítanak.