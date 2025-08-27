1 órája
Baranyában átlagosan évi 150 ezer forint mínuszt jelentene a Tisza-adó
A Baranyában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó átlagkeresete évi 148 132 forinttal, havi bontásban pedig 12 344 forinttal lenne kevesebb, amennyiben megvalósulna a Tisza párt progresszív adórendszerre vonatkozó javaslata. A Világgazdaság szerint az egyik legdurvább adóelvonás a középosztályosodó magyar társadalmat, például az orvosokat, bírókat érintené a Tisza-adó - Baranyában is.
Az Index kedd reggel bemutatott egy belsős dokumentumot, amely eltörölné a jelenlegi egykulcsos szja-rendszert, és helyette visszatérne a 2010 előtt alkalmazott progresszív adózáshoz, ez lenne a Tisza-adó. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint - Baranyában is - csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. A legfelső adókulcs 33 százalékos lenne - idézte fel a Világgazdaság. A terv szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja. Az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs jönne, míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne. Mindez azt jelentené, hogy 416 ezer forint fölött, tehát az átlag- és mediánkeresetek alatt már többet kellene adózni.
A számok nyelvén: akinek a havi fizetése a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által májusban közölt 562 300 forintos mediánkeresettel egyezik meg, az eddigi 84 345 forint szja helyett 94 586 forint elvonással szembesülhetne.
Magyar Péterék terve alapján egy mediánbéren dolgozó, tehát bőven az átlag alatt kereső munkavállalónak is a nettója tízezer forinttal lehetne kevesebb azzal, hogy a tisztán hazavihető fizetése egyik hónapról a másikra 373 930 forintról 363 659 forintra csökkenne. Még jobban sújtaná az adóelvonás azokat, akik „csak” átlagkeresettel rendelkeznek. A KSH szerint 2025 májusában a nemzetgazdasági átlagkereset 702 800 forint volt. Mivel itt a 15 százalékos kulcs 105 420 forint számított szja-t takar, a 22 százalékos kulcs esetében ez már 125 496 forint, ami több mint 20 ezer forint adónövekedést jelent.
A legdrámaibb helyzetbe azonban azok kerülnének, akikre a 33 százalékos adókulcs vonatkozna. A javaslat értelmében 1 250 000 forint havi kereset fölött a magasabb adósáv következne. Azok, akik bruttó 1 300 000 forintot keresnek, jelenleg 195 000 forint szja-t fizetnek. A 33 százalékos kulccsal azonban óriást ugrik a befizetendő adó, 262 380 forintra, ez 67 380 forint mínuszt jelent. Itt a korábbi 831 250 forintos havi kereset 763 870 forintra csökkenne.
Baranyában súlyos tízezreket jelentene a Tisza-adó bevezetése
A legfrissebb adatok alapján Baranyában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 593 014 forint, éves bontásban ez bruttó 7 116 168 forint. Mivel a Tisza tervezete progresszív adózás lenne, mindez azt jelenti, hogy 5 millió forint után 15 százalékos, a fennmaradó 2 116 168 forint után pedig a 22 százalékos kulccsal kellene adózni. A jelenlegi adórendszerben - családi adókedvezmények nélkül - ez évi 6 048 743 forint nettó jövedelmet jelenet, havi bontásban pedig nettó 504 062 forintot. A Tisza progresszív rendszerében az éves összeg 5 900 611 forint lenne, ami egy éveben 148 132 forinttal lenne kevesebb, mint a mostani rendszerben, havi bontásban pedig 12 344 forinttal.
Az ellenzéki tervezetre a Facebook-oldalán reagált Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének fideszes elnöke, aki azt írta: 7 és 18 százalékpontos szja-emelést terveznek Magyar Péterék, de az adókedvezményeket is felülvizsgálná a Tisza.
Mi ezzel szemben mindent megteszünk azért, hogy több pénz maradjon a családoknál
- fogalmazott a kormánypárti politikus.
Hoppál Péter, Pécs és térségének fideszes országgyűlési képviselője pedig úgy reagált, hogy a Tisza külföldi parancsra véget vetne a Fidesz-kormány alatt bevezetett alacsony adóknak és adócsökkentésnek, visszahoznák a 2010 előtti sávos szja-kulcsokat, és a mai 15 százalék helyett 22 százalékos és 33 százalékos adót akarnak kivetni a fizetésekre. Nagy Csaba, Nyugat-Baranya kormánypárti képviselője pedig úgy fogalmazott a közösségi oldalán, hogy "miközben a Tisza brutálisan megnövelné az SZJA-t, addig mi Európa legnagyobb családi adócsökkentését hajtjuk végre! A gyermekes családoknál havonta több tízezer forint marad". Hargitai János, Mohács és térsége kereszténydemokrata honatyája szerint ezzel a balos adópolitikával "már voltunk államcsőd közelében".
Most Tisza-színekben próbálják eladni újra
- tette hozzá.