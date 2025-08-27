Az Index kedd reggel bemutatott egy belsős dokumentumot, amely eltörölné a jelenlegi egykulcsos szja-rendszert, és helyette visszatérne a 2010 előtt alkalmazott progresszív adózáshoz, ez lenne a Tisza-adó. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint - Baranyában is - csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. A legfelső adókulcs 33 százalékos lenne - idézte fel a Világgazdaság. A terv szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja. Az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs jönne, míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne. Mindez azt jelentené, hogy 416 ezer forint fölött, tehát az átlag- és mediánkeresetek alatt már többet kellene adózni.

Baranyában átlagosan évi 150 ezer forint mínuszt jelentene a Tisza-adó

A számok nyelvén: akinek a havi fizetése a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által májusban közölt 562 300 forintos mediánkeresettel egyezik meg, az eddigi 84 345 forint szja helyett 94 586 forint elvonással szembesülhetne.

Magyar Péterék terve alapján egy mediánbéren dolgozó, tehát bőven az átlag alatt kereső munkavállalónak is a nettója tízezer forinttal lehetne kevesebb azzal, hogy a tisztán hazavihető fizetése egyik hónapról a másikra 373 930 forintról 363 659 forintra csökkenne. Még jobban sújtaná az adóelvonás azokat, akik „csak” átlagkeresettel rendelkeznek. A KSH szerint 2025 májusában a nemzetgazdasági átlagkereset 702 800 forint volt. Mivel itt a 15 százalékos kulcs 105 420 forint számított szja-t takar, a 22 százalékos kulcs esetében ez már 125 496 forint, ami több mint 20 ezer forint adónövekedést jelent.

A legdrámaibb helyzetbe azonban azok kerülnének, akikre a 33 százalékos adókulcs vonatkozna. A javaslat értelmében 1 250 000 forint havi kereset fölött a magasabb adósáv következne. Azok, akik bruttó 1 300 000 forintot keresnek, jelenleg 195 000 forint szja-t fizetnek. A 33 százalékos kulccsal azonban óriást ugrik a befizetendő adó, 262 380 forintra, ez 67 380 forint mínuszt jelent. Itt a korábbi 831 250 forintos havi kereset 763 870 forintra csökkenne.